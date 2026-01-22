Villa Carlos Paz — Con una sala colmada, fue presentada ayer miércoles por la tarde en el mítico restobar Punta Hidalgo la obra colectiva Entre Ustedes y Nosotras, firmada por las escritoras Silvia Montes, María Fuentecillas y Laura Busleiman. La actividad reunió a numerosos lectores y colegas que agotaron las mesas del local en una jornada calificada por las autoras como “hermosa” y muy agradable.

Lleno total en Punta Hidalgo.

Durante la presentación, Silvia Montes describió el proyecto como un “trilibro”: “El libro lo hicimos con dos amigas, por eso le pusimos que era un trilibro. Es un libro de textos”, explicó, y detalló la estructura: “Nosotras coincidimos en dos o tres temas, como por ejemplo el amor y el desamor. Entonces las tres tenemos la primera parte del libro que hemos escrito sobre esos temas, o que ya los teníamos guardados. Y la segunda parte del libro, cada una escribió tres o cuatro textos y ahí están.”

Montes destacó además el valor artístico del volumen: las ilustraciones, vinculadas a los textos, fueron realizadas por su nuera, quien reside en España. “Pero la particularidad que tiene el libro es que tiene hojas en blanco”, comentó la autora, y añadió el propósito de ese recurso: “En algunos textos tiene hojas en blanco para que sea intervenido, para que el que quiera pueda escribir sobre nuestros textos, corregirlos, agregarle, o a lo mejor simplemente escribir lo que le inspiran nuestros textos.”

El libro que covocó una multitud.

La presentación incluyó lectura de pasajes y diálogo con el público, y las autoras anunciaron que llevarán Entre Ustedes y Nosotras a La Rioja en marzo, donde una de las escritoras —originaria de esa provincia— presentará el libro ante su comunidad.

Entre Ustedes y Nosotras se perfila así como un proyecto colectivo que invita al lector a participar activamente en la obra, conciliando escritura e intervención visual en un formato poco convencional.

Silvia Montes en su propio espacio donde escribiera algunas de sus obras el reconocido autor Raúl Ingaramo.