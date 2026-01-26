Estados Unidos, un imperio en disputa consigo mismo

En Estados Unidos están pasando cosas sorprendentes. Y no tienen nada que ver con el mundial de fútbol de este año. Tienen que ver con un imperio que hacia afuera se muestra desorientado y agresivo… y hacia adentro también.

Mineápolis es la muestra y la válvula de escape, donde se ve tanto la locura de un gobierno rozando el terrorismo de Estado, como también una incipiente organización solidaria de la sociedad norteamericana, como no se había visto antes.

El sábado pasado, en una manifestación contra el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por su sigla en inglés), los agentes asesinaron a Alex Pretti, un enfermero de 37 años, lo que amenaza con constituirse en otro hito que puede marcar la temperatura social de la protesta. La anterior muerte fue la de Renee Good, hace un par de semanas también en Mineápolis. Miles de personas volvieron a salir a manifestarse el domingo, como lo vienen haciendo desde hace semanas con temperaturas de hasta 50 grados bajo cero.

En el asedio al estado de Minnesota, el miedo generado por los agentes federales es un arma contra el pueblo, pero también está generando anticuerpos. La estrategia paralela de Donald Trump es asfixiar al estado demócrata, cerrando el grifo del dinero federal basándose en acusaciones de fraude. En base a esto, el presidente también usa esta estrategia contra otros estados demócratas como Illinois, Nueva York o California, con el telón de fondo de las elecciones de medio término en noviembre, donde se eligen los 435 escaños de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y más de la mitad de los gobernadores.

En cualquier caso, el método de Trump es el terror: o el terror económico para los gobiernos estatales demócratas (la semana pasada le cortó 10 mil millones de dólares para guarderías estatales). Y en paralelo, el terror con las redadas antiinmigrantes y la represión a cualquiera que ose manifestar su oposición a la barbarie neofascista.

Esto es nuevo, y es una muestra de la descomposición moral de un Imperio que está mostrando su verdadera cara horrible. Nosotros en América Latina (y en otros lugares del mundo como Corea, Vietnam, Afganistán, Irak o África) ya conocíamos estos dientes y esas garras afiladas, pero lo nuevo es que las están viendo con estupor los propios ciudadanos estadounidenses.

La reacción

Pero hay otra cosa nueva, que nunca se había visto en la sociedad estadounidense: una reacción organizada y solidaria. En la tierra del individualismo, cada vez más gente está descubriendo la necesidad de una respuesta colectiva.

En Mineápolis, pero también en Chicago y Los Ángeles, empieza a haber grupos de ciudadanos que se organizan para protegerse a sí mismos y a sus pares más vulnerables (los inmigrantes) del terror implementado por el Estado federal de Trump. Organizan patrullas para mantener al ICE lejos de las escuelas y poder garantizar que los niños entren y salgan de las escuelas en los horarios que correspondan. Si no pueden hacer eso, al menos se avisan con celulares cuando se aproximan los agentes del odio y la muerte. También hacen colectas solidarias para llevarles comidas o medicinas a las familias que no pueden salir de sus casas por el pánico a las redadas. También usan la solidaridad colectiva para pagar alquileres a las personas que, por el mismo miedo a ser deportadas, no están yendo a trabajar.

El Diario de Carlos Paz participó este fin de semana de una conferencia virtual sobre este tema organizada por la American Community Media. Allí, Amanda Otero, codirectora ejecutiva de Take Action Minnesota, contó: «A diario presenciamos actos horribles en nuestras comunidades, en nuestros vecindarios, en nuestras escuelas, y al mismo tiempo, me siento increíblemente orgullosa de ser de Minnesota en este momento. Veo a decenas de miles de mis vecinos conectados y organizados en equipos locales, ofreciendo transporte, apoyo alimentario y asistencia para el alquiler a familias que temen salir de sus casas, vigilando el hielo y patrullando las escuelas para asegurar que nuestros hijos puedan entrar y salir de la escuela de forma segura. Este tipo de iniciativas se están llevando a cabo en todo el estado. Yo misma formo parte de una red de más de mil padres en las escuelas públicas de Minneapolis que realizan esta labor».

También habló Sari Lee, subdirectora de organización de One North Side en Chicago, quien contó su experiencia: «En mi barrio, una trabajadora de guardería fue arrestada y detenida cuando se dirigía a su trabajo. Recuerdo habernos organizado con mi concejal y otros vecinos, esa misma noche, cuando más de 400 o 500 personas se presentaron en mi barrio para protestar y exigir su liberación, y la liberaron. Ese nivel de organización nunca lo había visto antes. Y la última estrategia que quiero mencionar, sobre cómo realmente apoyamos, defendimos y protegemos a nuestros vecinos, fue la ayuda mutua, que fue crucial. En nuestra organización, logramos organizar a más de 500, creo que ahora son unos 600 o 700 voluntarios que, desde octubre, siguen organizando viajes, pagando alquileres y facturas de servicios públicos, comprando y entregando comestibles, paseando perros; literalmente, todo para asegurar que las personas que tienen miedo de salir de sus hogares tengan el apoyo que necesitan».

También se organizan para dejar la mera resistencia y pasar a acciones más activas: «Tuvimos una asamblea pública para participar en estrategias nacionales de no cooperación e imponer costos económicos y políticos a instituciones, organizaciones y personas que defienden activamente el régimen y la administración de Trump».

Por ahora, todas reacciones pacíficas de una sociedad que empieza a hartarse del despotismo de sus gobernantes y del sistema. Pero también en Filadelfia acaba de reactivarse una organización armada llamada «Panteras Negras», que tuvieron una actuación recordada en los años 1960, cuando las luchas pacíficas de Martin Luther King por la igualdad racial parecían no dar resultados.