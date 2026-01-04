El Movimiento Internacional los Bosques de la Poesía repudia la invasión de EE.UU. a Venezuela

El Movimiento Internacional Los Bosques de la Poesía repudia la invasión de Estados Unidos (EE.UU.) a la República Bolivariana de Venezuela violando todos los derechos de los pueblos del mundo.

A través de un documento, fechado el mismo día del atropello que lastimó a la humanidad entera, los poetas se expresaron con un texto que lleva las firmas de Leopoldo Teuco Castilla, Aldo Parfeniuk, Pedro Jorge Solans, Federico Casiraghi, Luciana Garbarino y María Casiraghi.

El comunicado señala. "El Movimiento Internacional “Bosques de la Poesía”, artífice de la Convocatoria por la Naturaleza como Sujeto de Derecho (CONASUD), y su iniciativa de resistencia nucleada en “El Grito de la Tierra”, condenan enérgicamente la invasión descarada del imperialismo yanqui a la República Bolivariana de Venezuela y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro Moro, junto con su esposa y compañera, Cilia Flores. No nos interesa hacer politiquería ni hablar en nombre de ideologismos maniqueos. Queremos representar la defensa de la vida en este planeta, y desde nuestra tierra americana defender la patria de Bolívar, Artigas y San Martín, herida en su dignidad por el “gigante de las siete leguas”, como lo llamaba José Martí. Hoy le toca sufrir a Venezuela un ataque sin precedentes en la historia de la América del Sur, un verdadero acto de negación y desafío al Derecho Internacional. Mañana le puede tocar a cualquiera de nuestros países. Que no nos engañen: no les interesa perseguir al narcotráfico, al “narcoterrorismo”, ni proteger los valores “democráticos” de Occidente. Vienen por nuestros recursos naturales, por las “tierras raras”, el petróleo, el litio. Quieren recuperar geopolíticamente su histórico “patio trasero”. Lo necesitan además para intentar saciar la voracidad de los multimillonarios de la tecnología, de la “mercadocracia”, los verdaderos jinetes del apocalipsis. Que sepan que más allá del presente ominoso que nos encadena, en la América del Sur hay un pueblo libre. Que somos “un solo poncho”, como decía Atahualpa Yupanqui. Que los argentinos nos resistimos a aceptar el vasallaje colonial de las “fuerzas del cielo”; preferimos acudir al grito de nuestra tierra americana. Desde nuestro espacio repudiamos la guerra y rechazamos el abismo al que nos quieren conducir los que se creen los dueños del mundo. Porque somos humanidad y naturaleza, llamamos a todos los pueblos a oponerse a esta deriva autoritaria, neofascista y destructiva que amenaza la vida en el planeta. Se tiene que acabar el tiempo del miedo, la frustración y la indiferencia. Llegó la hora de ponerse de pie".