La muerte de la propiedad privada

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá de emergencia este lunes 5 de enero de 2026 para tratar la agresión imperialista de Estados Unidos contra Venezuela, y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro.

La reunión de urgencia fue pedida por Venezuela y Sudáfrica, y convocada por Colombia, que ejerce en este momento la presidencia pro témpore del Consejo, y apoyada por China y Rusia, miembros permanentes del mismo. Sin embargo, será imposible que de allí salga una resolución condenando la actitud de Estados Unidos, porque justamente este país es uno de los cinco miembros permanentes que tiene derecho a veto.

También participará Antonio Guterres, secretario general de la ONU, quien adelantó que con su ataque a Venezuela, Estados Unidos violó la Carta de las Naciones Unidas y sentó un precedente peligroso para el futuro de la comunidad internacional.

Mientras tanto, en Venezuela el domingo fue fundamental. Por un lado, hubo una importante manifestación popular en las calles de Caracas y otras ciudades en apoyo al gobierno y en condena del ataque estadounidense. Por otro lado, asumió como presidenta encargada la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien dirigirá los destinos del país junto a una cúpula política integrada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el ministro del Interior Diosdado Cabello y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López.

En sus primeras manifestaciones como presidenta encargada, Delcy Rodríguez mostró dos facetas, por un lado, condenó la agresión extranjera y exigió la liberación del presidente secuestrado, y por otro lado mostró disposición al diálogo con Estados Unidos, e incluso a «la cooperación bilateral basada en el respeto mutuo y la legalidad internacional».

Del otro lado, el presidente estadounidense Donald Trump, empezó a mostrar sus cartas para la segunda mano de este juego maquiavélico que empezó con un ataque rápido y furioso y el secuestro del presidente. En esta segunda jugada, Trump empezó por descartar y hasta denigrar a María Corina Machado, la jefa de la oposición, recientemente galardonada con el Nobel de la Paz. De ella dijo: «Sería muy difícil para ella ser la líder. No tiene el apoyo interno ni el respeto del país». A renglón seguido, reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta encargada y de ella dijo: «Está cooperando con nosotros, mantenemos contactos con la gente que acaba de asumir el cargo». Y fue más allá, diciendo: «Tenemos el control de Venezuela y necesitamos que nos den acceso ilimitado al petróleo y otros recursos del país».

Por otro lado, como dando la razón a Guterres, Trump pareció apuntar a su siguiente blanco y dijo a los periodistas: «Hay que hacer algo con México. Las drogas están entrando a raudales por México y vamos a tener que hacer algo… Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero, por desgracia, los cárteles son muy poderosos en México… Cada vez que estoy con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le ofrezco enviar tropas. Ella está preocupada, le da un poco de miedo. Los cárteles están gobernando México, les guste esto o no».

En definitiva, lo que está pasando cambia la historia de las relaciones internacionales, porque destruye el derecho internacional y la legalidad. No se trata del narcotráfico. Si fuera eso, Estados Unidos debería empezar por ser más eficiente en sus fronteras y combatir los cárteles que distribuyen en el país con mayor consumo de drogas ilegales del mundo.

Tampoco se trata de Nicolás Maduro, sino de un cambio de paradigma, que, yendo más allá, no sólo afecta las relaciones internacionales, sino también el sacrosanto derecho a la propiedad privada de la cual tanto habla el sistema liberal occidental. Después de lo que ha hecho Estados Unidos, ya no hay propiedad privada que valga. Si mañana, al Imperio le interesa tu casa, con cualquier excusa podrá entrar y arrebatártela.