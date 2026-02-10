Bad Bunny y la batalla cultural en Estados Unidos

El Superbowl, o sea, la final del campeonato anual de fútbol americano, es el evento con más teleaudiencia en Estados Unidos. Y el show de medio tiempo que dio este domingo el rapero puertorriqueño Bad Bunny fue un hecho político importantísimo, en un momento álgido.

Más allá de gustos y debates estéticos, el hecho cobra una importancia suprema desde lo cultural y desde lo político, porque Bad Bunny cantó todo el tiempo en español y la puesta en escena recreó el paisaje latinoamericano, con cañas de azúcar, ranchos y viejos jugando al dominó. Nada de esto es inocente, en momentos en que el gobierno de Donald Trump mantiene una embestida brutal contra los inmigrantes, no solo indocumentados, sino también legales. Las redadas son cada vez más violentas y la reacción popular cada vez más firme en muchas ciudades, como Minneápolis, Chicago, Los Ángeles y San Francisco, entre otras.

El propio Trump dijo que había sido una decisión terrible y una afrenta al país, en consonancia con su gobierno racista y xenófobo, basado en la vieja tradición del Estados Unidos WASP (White, anglosaxon and protestant, es decir, blanco, anglosajón y protestante). Es una visión racista de la sociedad y del país, donde el idioma también juega un papel muy importante. De hecho, Trump también ha denigrado el castellano, llevándolo casi al extremo de ser motivo de persecución para muchos estadounidenses.

Por eso, la dimensión política de Bad Bunny está dada porque canta en español. Y no es cualquier cantante que canta en español, es el más escuchado del mundo en Spotify durante el 2025. La semana pasada ganó el Grammy al mejor álbum del año por un disco completamente en español, y fue la primera vez en la historia que esto ocurre. Y ahora, cantó en el Superbowl totalmente en español. Lo había anunciado el año pasado, y entre risas, había dicho que muchos estadounidenses tenían cuatro meses para aprender español y poder entender sus canciones.

No es la primera vez que un artista latino se presenta en el Superbowl, ya lo hicieron en el pasado Shakira, Jennifer López y antes Gloria Stefan, pero cantando principalmente en inglés. Esta actitud de Bad Bunny es un abierto desafío político a Trump y a su política anti-latina. Más allá de sus letras y de su música, el punto sobresaliente es la desobediencia civil de cantar en español, una reivindicación que tiene muchas lecturas. De hecho, en su gira mundial, el rapero suprimió el Estados Unidos continental, según él para proteger a sus fanáticos del ICE (Servicio de Control Migratorio y Aduanas, por su sigla en inglés), que sigue atacando indiscriminadamente a cualquier inmigrante o incluso a cualquiera que no responda al estereotipo racial de WASP.

Esto podría quedar en una cuestión testimonial, de un artista que tiene más o menos coraje para enfrentar al fascismo. Pero resulta que es el cantante más escuchado y que, según encuestas, en Estados Unidos, dos tercios de quienes consumen música pop la escuchan en otro idioma que no es el inglés, en su mayoría español. Y no es por moda o por snobismo, sino porque el sol no se puede tapar con un dedo y Estados Unidos es también un país plurinacional, multicultural, pluriétnico y plurigüístico. También es un país que votó a Trump y su proyecto fascista, discriminador, racista, y su estilo plagado de gritos e insultos. Pero eso es lo interesante, que se están viendo los dos Estados Unidos, los dos países en pugna, a veces en una pugna que se da dentro de las mismas personas. Por eso es una batalla cultural, y este año se traducirá en una batalla política, con las elecciones de medio término en octubre próximo.