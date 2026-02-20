Contra el racismo. ¿Y la homofobia?

Se jugaba el partido por la Champions League entre el Benfica y el Real Madrid. Era un 0 a 0 cerrado, aunque el visitante había sido un poco mejor. Hasta que el brasileño Vinicius Júnior agarró la pelota en la punta izquierda y gambeteando hacia adentro, sacó un derechazo con la comba perfecta que se clavó en el ángulo. Un golazo para la historia, una belleza.

La locura comenzó después, porque los jugadores del Benfica le recriminaron al brasileño por haber festejado en el banderín del córner, en una supuesta e inexistente provocación al público. Discusión va, discusión viene, de golpe Vinicius sale corriendo hacia el árbitro a denunciar un presunto insulto racista del jugador argentino Gianluca Prestianni. Inmediatamente, se activó el protocolo anti racismo y el partido estuvo parado durante 12 minutos. Pero ni siquiera el VAR pudo comprobar si esos insultos existieron o no, porque Prestianni había tomado la precaución de taparse la boca con la camiseta del Benfica.

Y ahí empieza la polémica, porque Vinicius aseguró que su rival le dijo «Mono», cosa que luego confirmó Kilyan Mbappé, y rechazó Prestianni. El resto de los protagonistas (jugadores, cuerpos técnicos y dirigentes) tomó partido por uno o por el otro, sin demasiado conocimiento.

Los argumentos del lado del Real Madrid y de Vinicius se basan en que es inadmisible el racismo y debe sancionarse. Los del otro lado, que el brasileño se había extralimitado en el festejo del gol. De hecho, el entrenador portugués, José Mourinho, dijo después del partido: «Se metió con 60 mil personas».

En este punto, creo que lo más importante es decir con todas las letras que el racismo es un delito, festejar un gol no lo es.

A Vinicius le sacaron tarjeta amarilla y a Prestianni ni eso. El partido siguió, y las 60 mil personas de las cuales habla Mourinho siguieron revictimizando al jugador brasileño que, lejos de dejarse amedrentar, redobló la apuesta: no quiso ser reemplazado, la pidió más, encaró más, jugó mejor que antes y demostró que la valentía no está en insultar más y peor, sino en jugar, siempre jugar.

Y después del partido, en un comunicado demostró tanta certeza y valentía como con sus pies. En un comunicado, dijo: «Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camisa para demostrar su debilidad. Pero cuentan, junto a ellos, con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigar. Nada de lo ocurrido hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi familia. Me sacaron una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender por qué. Por otro lado, fue un protocolo mal ejecutado que no sirvió para nada. No me gusta estar en situaciones así, especialmente después de una gran victoria cuando los titulares tienen que ser sobre el Real Madrid, pero es necesario». Clarísimo y valiente comunicado, cuando otros preferirían callar.

En tanto, Prestianni también dijo lo suyo por redes sociales: «Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie. Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid». No tiene la claridad del denunciante, que asegura que le dijeron «Mono». Si no fue así, Prestianni tiene que aclarar qué fue lo que dijo y, por qué se tapó la boca con la camiseta. Algunos son valientes en el anonimato o escondiéndose en una camiseta, la mal entendida guapeza futbolera. Guapear de verdad es jugar, demostrar jugando, ir para adelante, bancársela, y respetar al rival.

Algunos jugadores del Benfica, con el objetivo de defender a su compañero, contaron que, en realidad, lo que le dijo fue: «Maricón». O sea, está mal decirle a alguien «mono», pero no está tan mal decirle «maricón». O sea, está mal el racismo, pero no está tan mal la homofobia. Hemos llegado al punto que, en el fútbol y en la sociedad, hay hasta discriminación de la discriminación, o, dicho de otra manera, discriminados de primera y discriminados de segunda. Si hay un insulto racista, en la Champions o en la Liga Cordobesa, la recomendación es que el árbitro pare el partido. Pero si hay insultos machistas u homofóbicos, no. Recuerdo un partido en el que jugaban Defensores de Belgrano y Atlanta. La hinchada de «Defe» gritaba: «Los judíos son todos putos». Entonces el árbitro para el partido haciendo la seña del racismo y explica que, si seguían los cánticos discriminatorios, el partido se iba a suspender. La hinchada de «Defe» entonces cambió el cántico: «Los de Atlanta son todos putos», y el partido siguió como si nada. Discriminar a los judíos estaba muy mal, discriminar a los homosexuales no.

Volviendo al caso de esta semana, otro de los que habló fue Mbappé, quien dijo: «El número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre porque no lo merece dijo que Vini es un mono, cinco veces. Yo lo escuché, y hay jugadores de Benfica que lo han escuchado también. Este jugador para mí no merece jugar más la Champions. Es una cosa maravillosa jugar la Champions, maravillosa competición. Tenemos que dar el mejor ejemplo a los jóvenes, porque si dejamos pasar este tipo de cosas yo pienso que todos los valores del fútbol no valen para nada, todo lo que creemos no vale para nada».

Su compañero de equipo, y también de la selección francesa, Aurélien Tchouaméni contó las dos campanas: «Vinicius nos ha dicho que le ha llamado mono, y el chico (Prestianni) dice que le dijo maricón».

Otro de los compañeros de Vinicius, el uruguayo Federico Valverde, fue certero: «Si te tapás la boca es porque estás diciendo algo que no se debe decir, es lamentable porque hay mucha gente que viene luchando contra esto desde hace mucho tiempo».

Desde una posición diametralmente distinta, Mourinho dijo: «No quiero decir al 100% que creo solo a Prestianni, pero no puedo decir que lo que dice Vinicius es verdad. Me expulsan porque digo algo muy obvio. El árbitro tiene un papel que dice que Tchouaméni, Huijsen y Carreras no pueden ver la amarilla. El árbitro sabía a quién podía sacar amarilla y a quién no. Sabemos cómo funciona esto». Si el ahora técnico del Benfica sabe «cómo funciona esto», debería aclararlo o denunciarlo, si él sabe que para el Real Madrid la ley no es pareja, será porque él mismo fue DT del Real Madrid y fue parte de ese entramado de corrupción.

La cuestión trascendió lo futbolístico, es ahora una cuestión política también porque en Portugal se inició una investigación por racismo por parte de la Autoridad para la Prevención y la Lucha contra la Violencia en el Deporte. También está haciendo lo propio la UEFA, mientras que la Confederación Brasileña de Fútbol se expresó en un contundente comunicado: «El racismo es un delito. Es inaceptable. No puede existir ni en el fútbol ni en ningún otro lugar. Vini, no estás solo. Tu actitud al activar el protocolo es un ejemplo de valentía y dignidad. Estamos orgullosos de vos. Nos mantendremos firmes en la lucha contra toda forma de discriminación. Estamos a tu lado. Siempre».

Sin embargo, siguen existiendo irresponsables que le ponen un micrófono enfrente a los racistas y homofóbicos, a los delincuentes que siguen discriminando a las personas por su color de piel o por sus elecciones sexuales, como José Luis Chilavert. Radio Rivadavia de Buenos Aires no tuvo mejor idea que consultar al ex arquero de Vélez, que se despachó con esto: «El de piel negra, el mono (por Vinicius), insultó primero a Prestianni, le dijo cagón. Y Mbappé habla de valores y todo eso, pero vive con un travesti. Eso no es normal… no es normal que un hombre viva con un travesti. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer». Sin palabras. El racismo existe por los racistas, pero también por sus cómplices.