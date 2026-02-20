Vidal Mario: “Comencé escribiendo sermones para Testigos de Jehová”

Se encuentra visitando Villa Carlos Paz el periodista, escritor e historiador argentino-paraguayo, Vidal Mario, radicado en Resistencia.

Con cincuenta y dos años de carrera literaria, 28 libros publicados y llevados a diecinueve países, es uno de los autores más relevantes de la literatura chaqueña.

El escritor (miembro del Instituto de Historia y Letras de Villa Carlos Paz) recuerda en esta entrevista sus inicios en las letras, las dificultades que afrontó, y los valores que toda persona debe sostener para abrirse paso en el camino que sea.

“Comencé escribiendo sermones para algunos Testigos de Jehová” recordó el escritor paraguayo-argentino durante la charla a fondo que mantuvo con El Diario de Carlos Paz.

¿Cuándo descubrió su vocación por la literatura?

Ya de niño, en mi pueblo, Itá, Paraguay, escribía en un cuaderno situaciones que me imaginaba. A los nueve años escribí un par de guiones para una historieta de cowboys. El dibujante era Darío, dos años mayor que yo, tío mío por ser hijo de mi abuela María, con la que yo vivía desde la muerte de mi madre. Con mis textos y sus dibujos, armábamos en un cuaderno nuestra historieta casera. Recuerdo con nostalgia esas historietas infantiles que hacíamos como si fuera un juego.

¿Y cuándo escribir dejó de ser para usted un juego para convertirse en algo serio?

Las personas con las que yo vivía en Resistencia eran de la secta “Testigos de Jehová”, y me llevaban a la congregación. Los viernes había allí un espacio para varones denominado “Escuela Teocrática”. Consistía en escribir textos sobre un determinado tema tema y pasar al púlpito a leerlos. Cuando tenía 15 años, escribí un sermón para mí, luego le hice a otro, después a otro, y así sucesivamente. Llegué a cobrar 500 pesos por cada sermón que escribía. Hasta escribí una conferencia de una hora para el propio superintendente de la congregación. En la relojería de mi tío, yo componía relojes despertadores, oficio que él me enseñó. También cobraba 500 pesos por cada reloj. Pero con aquellos escritos descubrí que mi vocación era escribir. Así que comencé mi carrera, si se me permite llamarla así, escribiendo sermones para “Testigos de Jehová”.

Fácil o difícil: ¿Cómo calificaría sus inicios como periodista y escritor?

Como en todo asunto de la vida, en este campo cuando no hay apoyo de la familia y no se es comprendido, las cosas se hacen difíciles, incluso la situación puede ser conflictiva. En mi caso se dio como una competencia entre lo que otros querían para mí y lo que yo quería, entre mi vocación y la imposición de ellos. Mi tía Marina y su esposo, con quienes vivía, quería que yo sea relojero. De hecho, como le dije, a los 15 años yo ya componía relojes despertadores. Mi otra tía, Delia, que era la que tenía mi custodia y la me había traído del Paraguay, quería que sea maestro mayor de obras, por lo que me inscribió en la Escuela Industrial. En tercer año, me hice echar de allí. Hubo gran escándalo familiar. Así que mis comienzos fueron difíciles. Enfrenté decisiones que querían imponerme, y luché por abrirme paso en lo que sentía que realmente era mi vocación: escribir.

Pero habrá habido personas que sí lo apoyaron…

Por lo que pasó con la escuela, me “quitaron los víveres”. Así que a los 16 y 17 años vendía cosas por la calle. Trabajé en uno de los carnavales de Resistencia como inspector de corsos y, en algunas fiestas patrias organizaba concursos de barriletes. Pero a la vez buscaba y felizmente era recibido por gente importante de la cultura chaqueña. Seguramente estos vieron algún potencial en mí, porque me ayudaron. Si en este campo a algo llegué fue porque hubo gente que creyó en mí y puso sus manos en mi espalda. Solo, en soledad, no hubiera llegado a nada.

¿No completó entonces la escuela secundaria?

Si, lo terminé, en el turno nocturno de la Escuela de Comercio de Resistencia. Allí, en 1974, completé mi ciclo secundario. Allí me sucedieron cosas que fueron como una revancha por lo que pasó con mi anterior colegio. Siendo todavía estudiante de la Escuela de Comercio, en 1974 publiqué mi primer libro, “Cuentos diversos para diversas gentes”, y la Fundación “Bernardo Houssay” de Buenos Aires me otorgó una beca para una entrevista de media hora con Jorge Luís Borges, la cual tuvo lugar en la Academia de Letras en agosto de ese mismo año.

¿Se siente feliz con la profesión que eligió?

No diría que elegí esta profesión, sino que esta profesión me eligió a mí. Estoy convencido que venimos a esta Tierra para cumplir una misión, que es la de servir a otros a través de algún oficio, profesión, o trabajo. Creo que el arte de escribir era mi destino, que siempre ha sido éste mi destino y mi camino para servir a otros. Así que sí, estoy feliz con lo que me tocó. Como todo oficio, el de escribir también tiene sus luces y sus sombras. Pero yo lo siento y lo percibo como el mejor oficio del mundo. Ejercido con prudencia y responsabilidad, escribir es realmente fantástico.

¿Es redituable ser escritor?

Escribir libros está a años luz de ser económicamente redituable. Podría contarse con los dedos de una mano los que en este país pueden decir que viven de la literatura. Pero, espiritualmente, sí es redituable. El que está en el mundo del arte, entre ellos el escritor, puede lograr satisfacciones que un rico no puede comprar.

¿Qué satisfacciones, por ejemplo, ha recibido usted?

Por ejemplo, uno de mis libros fue tomado como caso testigo para una demanda judicial por 116 millones de dólares, algo único en la historia de la literatura argentina. Presenté una de mis obras en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, tres libros en la Cámara de Diputados de la Nación, y dos en el Senado Nacional. Fui entrevistado por periódicos como “The Washington Post”, y llevé mis trabajos a 16 países, entre ellos Israel, Grecia, Egipto y la India. Conocí y traté con grandes personalidades, como Borges. Fui declarado “Ciudadano Ilustre” de mi pueblo natal, Itá, donde también se me entregó la Llave Simbólica de la ciudad. Hasta acaban de presentar una canción dedicada a mí, titulada “Sangre de Itá”. Tengo muchas satisfacciones que no podría haber conquistado con dinero.

Finalmente, ¿qué le aconsejaría diría a un joven que va abriéndose camino en la vida?

Cualquiera que sea el camino elegido, le aconsejaría que use mis mismas recetas: trabajo, entusiasmo y fe. Jamás se hizo nada grande en este mundo faltando esas cualidades. Le aconsejaría que siempre siga adelante a pesar de las dificultades; que tome los problemas como estímulos, no como desalientos. Le diría también que nunca olvide que para fracasar en la vida sólo hacen falta dos cosas: no tener fe, y no tener entusiasmo. La fe y el entusiasmo son el fuego interior que le ayudará a perseverar y a ir siempre hacia adelante, a pesar de todo.