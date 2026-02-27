El Sahara Occidental cumple 50 años

El 27 de febrero de 1976 fue el primer día sin la presencia colonial española en el Sahara Occidental. Un día antes, se había retirado el último soldado de una España que desde hacía tres meses se había quedado sin su dictador, Francisco Franco.

Sin embargo, ante el retiro unilateral de España, ya Marruecos había ocupado el lugar del colonialista. Y estalló la guerra, que sigue de una forma u otra, 50 años después.

Estamos hablando de un país casi tan grande como la Provincia de Buenos Aires, ubicado en el noroeste de África, justo al sur de Marruecos, al norte de Mauritania y con una pequeña frontera con Argelia. Además, tiene 1.100 kilómetros de costa sobre el Océano Atlántico, frente a las Islas Canarias. Durante muchos años, fue colonia española y, de hecho, es uno de los únicos dos lugares de África donde se habla el español. El otro lugar es Guinea Ecuatorial, también ex colonia española que obtuvo su independencia en 1968.

En el caso del Sahara Occidental, rico en fosfatos y en pesca, la ONU lo había declarado como territorio pendiente de descolonización en 1963, exigiendo que se respetara el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. España, al año siguiente se comprometió a respetar ese derecho organizando un referéndum en el que los saharauis decidieran sobre su futuro. Sin embargo, la dictadura de Franco nunca cumplió ese compromiso. Pasaron los años y en 1973 surgió el Frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro) como organización política y armada para luchar por la independencia.

Así fue como se llegó a noviembre de 1975 con la muerte de Franco y el inicio de tres meses de inestabilidad en los que Marruecos aprovechó para presionar a Juan Carlos de Borbón, el rey dejado por Franco. En una negociación secreta, a espaldas del pueblo saharaui y de la ONU, España negoció con Estados Unidos y con Marruecos, iniciando una crisis que cumple 50 años. Irresponsablemente, España se retiró de su colonia y el rey marroquí Hassan II, padre del actual rey Mohammed VI, aprovechó para invadir el Sahara Occidental.

Fue en esos mismos momentos que el Frente Polisario anunció la creación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). El 26 de febrero se retiró el último soldado español, un día como hoy de hace 50 años, fue el primer día de la nueva era. La RASD es un Estado independiente reconocido por más de 80 países en el mundo y miembro de la Unión Africana. Sin embargo, dos tercios de su territorio, justamente la parte costera, permanece ocupada por el Reino de Marruecos. Hay un tercio del territorio liberado, y un Muro de la Vergüenza de más de 2.700 kilómetros de largo.

Los saharauis son en total unos 500 mil, de los cuales, unos 200 mil viven como refugiados en los campamentos de Tinduf, al suroeste de Argelia, y unos 300 mil en los territorios ocupados por Marruecos, que ejerce una feroz represión contra ellos, además de seguir incumpliendo las resoluciones de la ONU.

Sin embargo, el Frente Polisario mantiene la lucha activa contra el régimen colonialista marroquí, y la lucha no es solo armada, sino también política y cultural, en el propio territorio ocupado, en los campamentos de Tinduf y en el resto del mundo. La actividad más fuerte se da en España, ex metrópoli, que todavía es -desde el derecho internacional- la potencia colonial responsable. Pero también hay muchas actividades de esta lucha cultural en América Latina, por la cercanía cultural basada en el idioma que une a nuestros pueblos con el pueblo saharaui.

En Argentina existe la Red de Periodistas por el Sahara Libre y la representación oficial del Frente Polisario, una especie de embajada de la RASD, que contribuyen a dar a conocer esta situación ignominiosa, típica del colonialismo del siglo XIX pero en pleno siglo XX. El peor enemigo de la justicia es la ignorancia, y por eso, todos los esfuerzos se centran en dar a conocer esta situación, y contrarrestar la propaganda mentirosa del Reino de Marruecos, que usa el turismo y ahora también el fútbol para lavar su imagen internacional.

Pero para dejar de ser un Estado colonialista debería dejar de ejercer el terrorismo de Estado contra el pueblo saharaui y abandonar el territorio que no le corresponde, y que ocupa ilegalmente desde hace 50 años.