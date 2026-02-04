Paz lejana entre Ucrania y Rusia

Hoy miércoles vuelven a sentarse las partes a una mesa de negociaciones en Abu Dabi. En el mes en que se cumplirán cuatro años del inicio de la guerra, se verán las caras nuevamente delegaciones de alto nivel de Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Sin embargo, las expectativas han ido bajando en la previa a la conferencia.

Donald Trump, que prácticamente se quedó con los recursos naturales de Ucrania, parece hacer agua cuando quiere manejar a Volodimir Zelenski, en este tema. Es que internamente no es tan fácil para el presidente de Ucrania. Trump había dicho antes de asumir su segundo mandato que podía terminar esa guerra en dos días. Ya pasó más de un año. Ahora volvió a declarar que «la paz está al alcance de la mano». Pero ya había advertido en distintas oportunidades que Ucrania debería resignarse a renunciar para siempre al Dombás y a Crimea, cosa que, por ahora, Zelenski rechaza.

Ese también es el punto clave para Rusia, que quiere hacer valer sus triunfos en el campo de batalla y los cientos de miles de muertos que ha dejado en esta guerra. Sus condiciones son tres: mantener y anexar definitivamente los territorios que controla, garantizar que no haya tropas europeas en Ucrania (mucho menos la entrada a la OTAN) y que se reduzca el tamaño de las fuerzas armadas ucranianas, como parte del proceso de «desnazificación» del país vecino.

Por su parte, Ucrania pretende garantizar su seguridad para evitar eventuales y futuros ataques o invasiones rusas. Y volver a sus fronteras anteriores a la guerra, es decir, recuperar el Dombás y la península de Crimea, una utopía ingenua, porque si así fuera, perdería sentido el esfuerzo ruso de cuatro años de guerra. Si para algo sirve la historia, es para aprender de sus lecciones, y jamás se vio que un país que gana en el campo de batalla, entregue esos triunfos en la mesa de negociaciones. Bueno, en realidad sí se vio una vez, cuando Rivadavia entregó la Banda Oriental (hoy República Oriental del Uruguay) luego de haber ganado la guerra contra el Brasil.

Pero volviendo a la guerra de Ucrania, Rusia no es la Argentina y Putin no es Rivadavia. Va ganando la guerra y parece no estar del todo incómoda con una guerra larga y de desgaste. Incluso el frente interno se ve mucho más sólido y homogéneo en Rusia que en Ucrania. Por lo tanto, el peligro es que pueda seguir ganando territorios y el fin de la guerra sea cada vez más costoso para Ucrania. No es descabellado que Rusia pueda avanzar sobre Odessa (un histórico puerto del Imperio Ruso) e intente llegar a la zona de Transnistria, una región autónoma de Moldavia rusófona que funciona de facto como un país independiente. Si así fuera, arrebataría a Ucrania toda la salida al Mar Negro, condenándola a ser un país mediterráneo. Y eso podría ser un problema no solo geoestratégico sino también de logística comercial para Estados Unidos, pues esos puertos son fundamentales para la salida de las tierras raras y también del trigo y otros recursos naturales.

Por eso, llama la atención que Trump no pueda manejar a Zelenski, que parece empeñado en la estrategia suicida de seguir desangrando a su país en una guerra que ya está perdida, pero que puede costar mucho más de lo que ya ha costado, no sólo en pérdidas humanas, sino también en territorios, geopolítica y comercio exterior.