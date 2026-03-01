Estados Unidos e Israel, dos Estados asesinos

Estados Unidos e Israel lanzaron ayer sábado un ataque a gran escala injustificado contra Irán, en la que varias oleadas de bombardeos a varios objetivos acabaron con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khameneí, y varios altos cargos. Pero no sólo eso, en el sur del país, Israel bombardeó una escuela de niñas y dejó al menos 200 muertos civiles, más de 100 estudiantes.

Es un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra, a los ojos del mundo que mira para otro lado. Imagínense cuál sería la reacción de la ONU, la Unión Europea y los periodistas «bien pensantes» si fuera al revés: si Irán hubiera atacado una escuela en Miami o Nueva York.

Pero no, nadie dice nada en el mundo occidental, permitiendo que dos Estados asesinos y genocidas, como Estados Unidos e Israel, sigan poniendo a todo el planeta en peligro. Solo España y Noruega condenaron los ataques, de entre los países europeos, y en América los más claros fueron Brasil, México y Cuba. Venezuela y Colombia, hicieron declaraciones ambiguas, luego de sus recientes acercamientos a Washington, producto de las presiones de Trump (en el caso de Venezuela, con otro ataque brutal, en el de Colombia, con amenazas de lo mismo).

Quienes sí condenaron con dureza la agresión, fueron China y Rusia, entre muchísimos países de Asia y África. Pero esas condenas no pasan de ser meros comunicados. Cualquier tipo de intervención, significaría el inicio de una guerra de características mundiales.

De hecho, la respuesta de Irán a las agresiones que sufrió fue atacar no sólo blancos militares en Israel, sino también bases militares yanquis en países aliados de Washington como Barhein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. De hecho, también fueron golpeados centros comerciales, hoteles y aeropuertos en Doha, Abu Dabi y Dubai, lo que ya pone a esta guerra en la peligrosísima categoría de regional.

Más allá de la actitud sumisa de estos países para con Estados Unidos (y también con Israel, lo más vergonzoso), todos ellos pidieron a su socio de Washington parar los ataques a Irán, porque son conscientes del peligro al que se exponen. Ya venían alertando a Estados Unidos de no iniciar una guerra de consecuencias impredecibles.

Y es que lo más sorprendente e indignante es que los ataques sorpresa fueron en medio de las negociaciones que llevaban adelante Estados Unidos e Irán en Omán, otro país del Golfo Pérsico. Nos fuimos a dormir el viernes a la noche pensando que las negociaciones se reanudarían el lunes, y nos despertamos el sábado en guerra. Un acto totalmente desleal e injustificado por parte de estos dos Estados parias (Estados Unidos e Israel) que son un peligro para la humanidad.

¿Por qué es tan grave el asesinato de Khameneí?

Irán, desde la Revolución Islámica de 1979, vive en un régimen teocrático en el que la máxima autoridad es el Líder Supremo de la Revolución, en general un ayatolá. Ese era Khameneí, de 86 años, asesinado cobardemente ayer por Estados Unidos e Israel. Esta figura es muchísimo más importante que el presidente de turno en lo político, pero en lo espiritual es una figura de dimensiones enormes. Por eso, a la maldad de Israel y Estados Unidos, se suma su ignorancia, que les impide entender la dimensión de lo que hicieron.

Lo deja claro la respuesta oficial de la República Islámica de Irán: «Es un acto criminal y terrorista, además de una violación flagrante de las normas religiosas, morales y legales».

Si bien las negociaciones en Omán estaban centradas en la cuestión nuclear, según las declaraciones tanto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ahora buscan desarticular la capacidad misilística de Irán e, incluso, provocar la caída del gobierno y poner en su lugar a Reza Pahlavi, el hijo del sha (rey) que gobernó despóticamente desde 1941 hasta 1976. De hecho, en 1953 favoreció un golpe de Estado de la CIA ante la nacionalización del petróleo por parte del entonces primer ministro Mohammad Mosaddeq.

Hoy, nuevamente el petróleo está en el centro de la escena y en los motivos ocultos de una nueva guerra que tiene consecuencias impredecibles. La supuesta amenaza iraní, como su plan nuclear, son nuevas excusas de Estados Unidos para cometer sus fechorías, como antes lo fueron las supuestas «armas químicas» de Irak y luego la demonización de Khaddafi en Libia o de Al Assad en Siria. Todas mentiras que ocultan la cobardía de un grupo de asesinos que no dudan en masacrar pueblos enteros en pos de sus ambiciones económicas y políticas.

Son tan cobardes que deciden guerras en sus escritorios y no solo causan sufrimiento y muerte a otros pueblos, sino a los propios. Eso es lo que está sucediendo en el mismo Israel donde la gente vive en sus búnkers.

La Guerra de Troya, según la Ilíada, se resolvió después de 10 años con la pelea frente a frente de dos héroes. Ellos quisieron evitar el sufrimiento a sus pueblos. Se enfrentaron en la arena, cara a cara, Héctor y Aquiles. Sería inimaginable adoptando una actitud similar a un Trump o a un Netanyahu, porque no son patriotas de sus pueblos, sino simples ladrones y asesinos.