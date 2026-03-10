El presidente más sionista nos pone en peligro

El presidente Javier Milei visitó la Universidad Yeshiva, en Nueva York, dentro de la gira que está haciendo por Estados Unidos, en su 15° viaje a ese país en poco más de dos años de gobierno, todo un récord. Luego de estar en Washington, rindiéndole pleitesía al carnicero de la Casa Blanca, pasó por esta universidad de la comunidad judía de Nueva York, y dejó dos o tres conceptos tan importantes como peligrosos. Vamos por partes.

«Como argentino, Irán no me cae simpático porque nos han metido dos bombas: una en la Amia y otra en la embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos, pero además tengo una alianza estratégica con EE.UU e Israel»; dijo Milei.

Es realmente muy peligroso, este personaje improvisado, sin ningún mérito ni capacidad para presidir el país, que nos pone en peligro a los y las argentinas, y pone en peligro a la Nación misma. Aquí se mezcla la falta de una estrategia en política exterior con una suprema ignorancia, propia de los burros engreídos.

Decir que Irán es responsable de los atentados contra la Embajada (1992) y contra la Amia (1994) es grave, en primer lugar, porque no está confirmado. Es una hipótesis que nunca pudo pasar de eso, justamente, porque al haberse boicoteado el memorándum con Irán, nunca se les pudo tomar declaración a los acusados. Pero, supongamos que Milei crea y esté convencido que Irán fue el responsable de la muerte de más de 100 argentinos y argentinas, lo que hace ahora es volver a ponernos en peligro. Irresponsablemente, vuelve a hacer lo mismo que hizo Carlos Menem hace 35 años, y que podría haber llevado a la venganza de Irán, según su propio pensamiento. Un presidente prudente, que piensa en la Argentina y en sus habitantes, no volvería a cometer el mismo error ni actuar con la misma irresponsabilidad. A esto se suma que a principios de los años ’90 Estados Unidos era la potencia hegemónica en un mundo unipolar, luego de la caída del Muro de Berlín. Hoy no lo es, hay un mundo multipolar y Estados Unidos es una potencia en decadencia. Por lo tanto, su «alianza estratégica con EE.UU e Israel» trae todos los perjuicios y ningún beneficio para la Argentina. Y declarar a Irán como «enemigo» raya con lo inconstitucional, porque es potestad del Congreso de la Nación una declaración de ese género que pone al país al borde de la guerra. Y por supuesto, nos vuelve a poner en peligro.

«Estoy orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo». Acá se ve, nuevamente, la ignorancia de Milei y su desorientación en términos de política internacional. Decir semejante barbaridad equivale a decir que está orgulloso de ser el presidente más colonialista del mundo. Porque el sionismo es una corriente política colonialista, que no es ni equivalente a judaísmo ni tampoco es intrínseca al estado de Israel. El Estado de Israel tiene derecho a existir y a vivir en seguridad, exactamente igual que todos sus vecinos árabes, incluido el pueblo palestino. Pero el sionismo es una corriente colonialista y genocida, responsable de la limpieza étnica de Palestina, como lo denuncian historiadores judíos israelíes como Avi Shlaim, Ilan Pappé y Shlomo Sand, entre otros. Por lo tanto, la ignominia moral de Milei deriva de su supina ignorancia.

«En el mundo hay un reordenamiento político muy fuerte (que hará que) China quede más aislada en términos de que muchos de sus socios, que son malos socios y que ensucian el nombre de China, caerán y eso hará que la situación sea más pura y limpia». Otra vez el desconocimiento total de la realidad internacional. Más allá de si nos gusta o no nos gusta China, está ocurriendo exactamente lo contrario. No sólo China no se está quedando sola, sino que está ampliando sus alianzas estratégicas. En primer lugar, con Rusia. Pero también con la inmensa mayoría de países de África y con algunos de Latinoamérica. Y lo que es fundamental, con muchos países de Asia Central y también Asia Oriental, a través de la Ruta y el Cinturón (o franja) de la seda. Decir semejante burrada no solo pone a nuestro presidente en ridículo, sino que principalmente nos vuelve a poner en peligro. En este caso, en el peligro de perder el tren y no aprovechar las posibilidades que da el comercio exterior.

Estos pseudo liberales en realidad no tienen nada de liberalismo, porque si lo tuvieran, si realmente creyeran en la ley del mercado, entenderían que, en la actualidad, y en el futuro cercano, ni Estados Unidos ni Israel van a ser socios comerciales de Argentina comprándonos algo de lo que producimos. Israel, porque es un mercado inexistente (menos de 10 millones de habitantes) y Estados Unidos porque es una economía competitiva y no complementaria a lo nuestro, es decir, produce las mismas cosas que nosotros. En cambio, un verdadero liberal entendería que la gran oportunidad para la Argentina se llama China y sus grandes alianzas internacionales: la Ruta y el Cinturón de la Seda.