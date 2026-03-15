El Tala, 1826: el día en que Lamadrid “murió” y volvió a la vida

Por Luis Hernán López

Especial para El Diario de Carlos Paz

El Tala / San Miguel de Tucumán. El sol del norte caía implacable sobre los montes ralos y los pastizales secos del paraje conocido como El Tala. Era el año 1826 y las guerras civiles argentinas comenzaban a teñir de sangre los caminos del interior. Allí, en medio de una geografía áspera y silenciosa, dos figuras decisivas del conflicto estaban a punto de enfrentarse.

De un lado marchaban las fuerzas federales del caudillo riojano Juan Facundo Quiroga, el temido “Tigre de los Llanos”, cuya reputación se había forjado entre lanzas, caballos y victorias rápidas. Del otro, avanzaban las tropas del general unitario Gregorio Aráoz de Lamadrid, un militar audaz que había aprendido la guerra en los días turbulentos de la independencia y que ahora defendía la causa unitaria en las provincias del norte.

Un país dividido

El contexto político era complejo. Un año antes se habían iniciado preparativos militares ante la inminente guerra contra el Imperio del Brasil. Lamadrid, que se encontraba en Salta, recibió la orden de reunir tropas de las provincias del norte. Para ello se trasladó a Tucumán, su provincia natal.

Pero allí la situación política era explosiva. El gobernador Javier López había derrocado y mandado fusilar a Bernabé Aráoz, primo y protector de Lamadrid. La tensión derivó en una crisis política que terminó con Lamadrid asumiendo la gobernación de Tucumán en noviembre de 1825.

Mientras tanto, en febrero de 1826, asumió la presidencia Bernardino Rivadavia, cuya autoridad fue resistida por varias provincias del interior. Caudillos federales como Quiroga, Felipe Ibarra y Juan Bautista Bustos desconfiaban del proyecto centralista impulsado desde Buenos Aires.

La situación se agravó cuando Lamadrid reconoció formalmente la presidencia de Rivadavia. Para los federales, aquello lo convertía en una avanzada del poder porteño en una región que consideraban propia.

El centralismo de Rivadavia

Uno de los factores centrales fue la llegada a la presidencia de Bernardino Rivadavia en febrero de 1826. Su proyecto político buscaba consolidar un Estado nacional fuertemente centralizado, con Buenos Aires como eje administrativo y político.

Sin embargo, muchas provincias del interior rechazaron este modelo. Para numerosos líderes locales, el centralismo implicaba la pérdida de autonomía política y económica. En ese contexto, diversos caudillos federales comenzaron a articular una resistencia frente al poder porteño.

La marcha de Quiroga

Convencido de que debía detener esa expansión unitaria, Quiroga marchó hacia Tucumán con cerca de mil hombres. Lamadrid, sorprendido por el avance federal, tuvo que organizar a toda prisa una fuerza para enfrentarlo.

Antes del combate intentó evitar el derramamiento de sangre. Envió emisarios para negociar con el caudillo riojano, pero Quiroga rechazó cualquier acuerdo. En señal de desafío ordenó desplegar su famosa bandera negra con una calavera y tibias cruzadas, acompañada por la inscripción “Religión o Muerte”. Era una declaración inequívoca: la batalla era inevitable.

El enfrentamiento se produjo el 27 de octubre de 1826 en el paraje conocido como El Tala, ubicado en las cercanías de San Miguel de Tucumán.

Las fuerzas de Quiroga, compuestas en su mayoría por caballería federal, contaban con una notable experiencia en este tipo de combates característicos de las guerras civiles del interior. Por su parte, Lamadrid organizó apresuradamente un contingente militar para enfrentar el avance de su adversario.

El combate comenzó con intercambios de artillería y fusilería, seguidos de intensas cargas de caballería.

Las tropas de Quiroga, experimentadas en la guerra de montoneras, lograron imponerse lentamente. La línea de Lamadrid comenzó a quebrarse bajo el empuje de los federales.

Entonces ocurrió el hecho decisivo.

El caballo de Lamadrid fue alcanzado por un proyectil y cayó al suelo. El general quedó rodeado por soldados enemigos y se vio obligado a defenderse cuerpo a cuerpo.

La pelea fue feroz. Recibió múltiples sablazos y una herida de bayoneta. Finalmente cayó al suelo gravemente herido.

En sus memorias, el propio Lamadrid recordaría el momento con crudeza:

“Me dejaron desnudo y por muerto en el campo, con quince heridas de sable… junto con un bayonetazo me tiraron el tiro para despenarme.”

Sus enemigos lo creyeron muerto. El combate degeneró entonces en persecución, y el campo quedó sembrado de hombres caídos, animales heridos y armas abandonadas.

El “muerto de El Tala”

Cuando terminó el combate la victoria era de Quiroga.

Horas más tarde, algunos soldados tucumanos regresaron para recuperar el cuerpo de su jefe. Pero cuando llegaron al lugar donde había caído, descubrieron algo inesperado: el cadáver no estaba.

Lamadrid había sido encontrado aún con vida por algunos de sus hombres. Estaba inconsciente, completamente cubierto de sangre y casi desnudo, conservando apenas un escapulario de la Virgen de las Mercedes que su esposa le había enviado desde Buenos Aires. Contra toda lógica médica de la época, sobrevivió.

La noticia se propagó rápidamente por las provincias del norte y alimentó una leyenda inmediata. Desde entonces comenzó a circular un apodo que reflejaba el asombro de contemporáneos y adversarios: “Lamadrid, el inmortal”.

Después de la batalla

Tras la victoria, Quiroga tomó el control de Tucumán y consolidó su influencia en el noroeste argentino.

Lamadrid, por su parte, debió abandonar la provincia y exiliarse en Bolivia, aunque su carrera militar y política estaba lejos de terminar. Con el tiempo regresaría a la lucha y volvería a enfrentar a su viejo rival.

En 1831, ambos se encontrarán nuevamente en el campo de batalla, esta vez en La Ciudadela, en otro episodio decisivo de las guerras civiles.

