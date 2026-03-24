San Martín y los Derechos Humanos

El concepto de Derechos Humanos tiene menos de 250 años, lo cual es nada en la historia de la humanidad. Podríamos decir que la primera noticia de esta idea data de la Revolución Francesa, en 1789. Con lo cual, para el siglo XIX, este concepto ya existía, esto para la siempre importante contextualización histórica.

Por lo tanto, se puede analizar a nuestro Padre de la Patria en relación a los Derechos Humanos sin caer en análisis contrafácticos. Sobre todo, en esta fecha, en que estamos conmemorando los 50 años del golpe de 1976 que dio inicio a un genocidio. En primer lugar, el San Martín con algún poder, ¿qué actitud tomó respecto a los derechos inalienables de todos los seres humanos?

Algunos sostienen que San Martín dio un golpe de Estado, el 8 de octubre de 1812, cuando se plantó con sus cañones apuntando al Cabildo de Buenos Aires, e hizo caer el Primer Triunvirato, gobernado en las sombras por el agente inglés Bernardino Rivadavia. Afirmar eso sí es descontextualizado, porque en aquella época no se puede hablar de democracia, ya que ese Primer Triunvirato no había sido elegido por el pueblo. También sería discutible el concepto de golpe porque San Martín tenía detrás a 2.000 ciudadanos, en una ciudad que, en ese momento, tenía 20.000 habitantes. Con lo cual, es mucho más apropiado hablar de una revolución cívico-militar. Gracias a esa rebelión, cayó el Primer Triunvirato y fue suplantado por el Segundo Triunvirato, que llamó a la Asamblea del año 1813 en la que se dieron grandes pasos en defensa de los Derechos Humanos, como por ejemplo la abolición de la tortura, de la Inquisición y la libertad de vientres, terminando con la esclavitud de los nacidos en este suelo.

Posiciones similares tuvo San Martín cuando pudo gobernar, tanto en Mendoza como en el Perú, donde también liberó a los esclavos afrodescendientes. Y en cuanto a los pueblos originarios, llegó a respetarlos tanto que, antes del Cruce de Los Andes, se reunió con los mapuches y huarpes para consultarles si lo dejaban atravesar su territorio.

Y en cuanto a su acción de gobierno, la directa en Mendoza y en el Perú, y la indirecta en Chile, San Martín siempre concedió derechos a los pueblos, principalmente en cuanto a salud y educación. Nunca quitó algún derecho a las personas ni a los pueblos.

Sin embargo, muy distinto es el análisis del San Martín ciudadano, como víctima de violaciones a los Derechos Humanos. Aquí sí, hay mucha tela para cortar.

Cuando dio el paso al costado en la famosa Entrevista de Guayaquil, volvió a Lima y renunció a todos sus cargos. Se embarcó a Valparaíso y luego cruzó hacia Mendoza en enero de 1823. Su intención era quedarse allí a cultivar su chacra y traer a su esposa Remedios y a su hija Mercedes. Pero fue imposible. Rivadavia, otra vez en las sombras del poder, le enviaba espías, le violaban la intimidad, le abrían la correspondencia y, hasta lo intentaron asesinar tres veces. Rivadavia lo difamó, inventándole un cuaderno apócrifo donde San Martín supuestamente reconocía hechos de corrupción. Cuando Remedios enfermó gravemente no le permitieron ir a Buenos Aires a verla y ni siquiera a su entierro. Finalmente, tuvo que irse al exilio. Sí, fue un exilio forzado y no un autoexilio como sugerían las bucólicas figuritas del Billiken o el Anteojito. Fue un exiliado con todas las letras, tan exiliado como los cientos de miles de compatriotas exiliados hace 50 años por la dictadura cívico militar. Y tanto fue así, que el Padre de la Patria murió en el exilio, sin haber podido volver al país durante 26 años.

Y termino con un dato sumamente inquietante, el robo de identidad a José de San Martín. Lo que nos dijeron a todas y todos desde la infancia fue que nuestro héroe máximo era hijo de Juan de San Martín y Gregoria Matorras. Sin embargo, muchos historiadores de distintas ideologías y corrientes historiográficas afirman que, en realidad, fue hijo de Diego de Alvear (el padre de Carlos María de Alvear) y la india guaraní Rosa Guarú, quien fuera su nodriza. Para evitar el escándalo, el niño fue entregado al matrimonio San Martín. El historiador Hugo Chumbita llegó al punto de iniciar una causa judicial pidiendo a la Justicia un ADN del Padre de la Patria. Prueba que la Justicia se niega sistemáticamente a hacer. ¿Cuál es el problema, a quién le molesta o qué miedos hay de que se compruebe el origen de José de San Martín?

¿Qué pasaría si se supiera que el Padre de la Argentina tiene sangre originaria?

En cualquier caso, es una supresión de identidad, como la que sufrieron más de 500 bebés apropiados por los militares genocidas hace 50 años. De ellos, las Abuelas de Plaza de Mayo han recuperado ya 140 personas que hoy conocen su verdadera identidad. ¿Por qué nos siguen negando ese derecho humano a todos los y las argentinas? El derecho de saber a ciencia cierta la identidad de nuestro Padre de la Patria.