Jerónimo Laiolo: Un talento de Carlos Paz en la vanguardia de la ciencia

En Villa Carlos Paz, el apellido Laiolo remite inevitablemente al aroma del café y a la calidez de la hotelería. Sin embargo, entre los pasillos del Hotel Jardín del Lago y el movimiento del Resto del Jardín, se gestaba una curiosidad que terminaría por cambiar los manteles por el microscopio. Hoy, Jerónimo Laiolo no solo es un hijo de nuestra ciudad; es uno de los científicos que lidera la lucha contra enfermedades desatendidas que afectan la salud pública global.

Aunque su destino parecía trazado en las aulas del Instituto Remedios Escalada de San Martín, con una orientación volcada al turismo, el azar —o quizás la vocación latente— se cruzó en su camino en forma de probetas y fórmulas. Fue en el último tramo del secundario, bajo la tutela de la profesora Marina Rouby, donde la química dejó de ser una materia para convertirse en un lenguaje.

Ese chispazo lo llevó a la Universidad Católica de Córdoba, donde se formó como Bioquímico y Farmacéutico. Pero fue la Parasitología, de la mano de la Prof. Haydée Varengo, la que definió su norte: entender la vida invisible para salvar vidas tangibles.

Ciencia «made in Carlos Paz» con impacto global

Jerónimo, con sus padres, al egresar de la UCC.

La carrera de Laiolo es un testimonio de excelencia y perseverancia. Tras completar su doctorado como becario del CONICET, con estancias de investigación en Río de Janeiro y Eslovenia, su enfoque se centró en un enemigo silencioso: la Giardia lamblia. Este parásito intestinal, responsable de afecciones severas en la población infantil, ha desarrollado una creciente resistencia a los tratamientos convencionales.

El 2025 fue un año consagratorio para su equipo. En una colaboración internacional con universidades de la Amazonía, Jerónimo lideró el hallazgo de propiedades giardicidas en frutos de palmas amazónicas, un trabajo que le valió el Premio a la Mejor Comunicación Oral por la Federación Latinoamericana de Parasitología.

Pero quizás su aporte más disruptivo fue el estudio —realizado íntegramente en Córdoba— donde demostraron cómo estos parásitos se "comunican" a través de vesículas extracelulares para transferirse resistencia entre sí. Este hallazgo, publicado en revistas de alto impacto, fue distinguido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, subrayando la relevancia de su labor.

Sostener la mirada

El doctor Laiolo junto al equipo que fue reconocido por la Legislatura de Córdoba.

Hoy, desde su rol como Investigador y Profesor Titular en la UCC —la misma casa donde empezó como ayudante alumno—, Laiolo no olvida sus raíces. Aunque su firma aparece en los DOI más prestigiosos del mundo científico, su identidad sigue anclada en el paisaje de las sierras y en la convicción de que la ciencia argentina es una herramienta indispensable para el desarrollo.

"Apostar por una ciencia de calidad en nuestro país no es solo una convicción personal, sino una necesidad para el desarrollo social y sanitario", sostiene con la misma firmeza con la que alguna vez imaginó su vida en el rubro hotelero.

Jerónimo Laiolo representa esa síntesis necesaria: la del profesional que recorre el mundo, pero que siempre vuelve a la mesa familiar en la Villa, recordándonos que el conocimiento más elevado siempre tiene un punto de partida: la curiosidad de un niño que creció frente al lago.