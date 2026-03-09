CONASUD despide a Juan Pablo Olsson tras su sorpresivo fallecimiento

CONASUD Despie a un amigo, miembro fundador de la entidad, Juan Pablo Olsson con las palabras de Federico Casiraghi.

En la casa de Teuco Castilla y María Casiraghi junto a miembros de la CONASUD.

El domingo 8 de marzo nos dejó físicamente un compañero muy valioso, Juan Pablo Olsson Argumedo. Murió imprevistamente a los 48 años y todos nosotros lo lloramos como se llora a las buenas personas, aquellas que no pasan desapercibidas, las que se hacen querer, las imprescindibles.

Juan Pablo no solo fue un compañero luchador, honesto, inteligente, soñador, pícaro, que disfrutaba de la construcción colectiva, sino que también nos regaló su amistad de un modo sencillo, con su estilo campechano y afectuoso. Lo conocí cuando Leopoldo "Teuco" Castilla me lo presentó en la etapa fundacional de CONASUD, la Convocatoria por la Naturaleza como sujeto de Derecho, una organización que nuclea poetas y profesionales de las ciencias sociales y donde militamos juntos durante cinco años.

“Pali” (así lo apodaron desde la infancia) era hijo de Alcira Argumedo y de Gunnar Olsson, dos cuadros del pensamiento nacional y protagonistas de la experiencia de las cátedras nacionales en fines de los años 60; dos pioneros de la sociología argentina.

Como asesor de la senadora salteña Nora Giménez nos facilitó los medios para que CONASUD pudiera presentar, en el año 2023, un proyecto de ley para el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Él redactó una parte importante de los fundamentos de esa ley, recordando el pensamiento ecológico de Juan Perón y recogiendo encíclicas del Papa Francisco a quien conoció personalmente en el Vaticano y admiraba mucho.

No eran temas que le fueran ajenos o novedosos. Había conocido a Fernando “Pino” Solanas en los años noventa. Lo trató íntimamente. Fue su secretario personal y luego, con los años, su asesor en el Congreso; lo seguía siendo hasta la muerte de Pino, una suerte de “segundo padre” para él. Ellos presentaron en el Congreso Nacional el primer proyecto de ley para declarar a la naturaleza como sujeto de derecho.

“Pali” querido, compañero y amigo, gracias por el camino compartido y todo lo que nos dejaste. Vas a seguir vivo en nosotros para siempre.

Federico Casiraghi y todos tus compañeros y compañeras de CONASUD