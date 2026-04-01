Malvinas: entre la historia, la diplomacia y la advertencia de Fleming

Por Luis Hernán López

Especial

País. A más de cuatro décadas del conflicto del Atlántico Sur, la cuestión de las Islas Malvinas continúa siendo uno de los temas más sensibles de la política exterior argentina. En ese escenario, la mirada del diplomático Juan Eduardo Fleming, embajador de carrera hoy en día retirado, en diálogo con EL DIARIO, aporta una perspectiva clave: la necesidad de revisar el pasado, comprender los fundamentos históricos y, sobre todo, replantear la estrategia hacia el futuro.

Fleming, con una extensa trayectoria en el servicio exterior y protagonista directo de los años más críticos de la relación con el Reino Unido, sostiene que la Argentina cuenta con sólidos argumentos jurídicos e históricos, hasta el presente irrebatidos por los Gobiernos británicos, que, salvo en agosto de 1971 con el valioso Acuerdo de Comunicaciones entre las Islas Malvinas y el territorio continental argentino, con el gobierno conservador, y la propuesta secreta por el gobierno laborista en junio de 1974 al Pte. Juan Domingo Perón, por él aceptada, sobre condominio y administración compartida, comprendido un retroarriendo, pero que a su fallecimiento, al mes siguiente, quedó descontinuada, no logró, por el rechazo británico, continuar progresando en sucesivos avances diplomáticos similarmente concretos.

Un diplomático formado para entender el conflicto

Graduado en Economía Política y formado en el ámbito internacional, Fleming desarrolló buena parte de su carrera en destinos estratégicos como Londres, Nueva York, Alemania y Praga. Durante el conflicto de 1982 permaneció en el Reino Unido hasta 1988 como representante argentino,Titular de la Sección de Intereses Argentinos en la Embajada de Brasil en el Reino Unido, en un contexto de ruptura de las relaciones diplomáticas.

Esa experiencia directa marcó su visión: "Malvinas no puede entenderse únicamente desde el reclamo jurídico, sino también desde la complejidad política, cultural y diplomática que atraviesa el vínculo entre ambos países" reflexionó.

Para el hoy ex embajador, uno de los errores históricos fue no haber consolidado una estrategia flexible: “Insistir únicamente en la soberanía sin construir simultáneamente intereses comunes está destinado al fracaso”, ha advertido en distintas intervenciones.

Juan Eduardo Flemig junto al intendente de Sinsacate Carlos Ciprian

Los antecedentes históricos: descubrimiento y ocupación

Desde el punto de vista histórico, los argumentos argentinos se apoyan en una serie de antecedentes que se remontan al siglo XVI. Investigaciones académicas coinciden en que las islas fueron avistadas por navegantes vinculados a expediciones españolas en ruta hacia el estrecho de Magallanes.

Uno de los elementos más citados es el mapa de 1520 elaborado por Andrés de San Martín, integrante de la expedición de Magallanes, considerado una de las primeras representaciones cartográficas del archipiélago. Este registro refuerza la idea de un primer conocimiento y localización por parte de España.

Posteriormente, la ocupación efectiva se consolidó con la presencia española en el siglo XVIII. En 1767, Francia reconoció la soberanía española al transferirle su establecimiento en las islas, lo que dio lugar a la designación de autoridades coloniales y a una presencia continua.Desde esta perspectiva, la Argentina sostiene que heredó esos derechos tras la independencia en 1810, en el marco del principio jurídico de sucesión de Estados, conocido como el “Uti possidetis jure”.

Juan Eduardo Fleming junto a su familia en la Posta de Sinsacate en un acto homenaje al primer Gobernador de San Luis, José de los Santos Ortíz, caído junto a Juan Facundo Quiroga. Los Fleming son choznos del puntano.

De la usurpación a la protesta permanente

El punto de quiebre se produjo en 1833, cuando fuerzas británicas ilegalmente desalojaron a las autoridades argentinas e instauraron su dominio sobre las islas. Desde entonces, según destaca Fleming, la Argentina mantuvo una postura constante de protesta.

Documentos históricos muestran que distintos gobiernos provinciales respaldaron el reclamo nacional, enviando comunicaciones oficiales en defensa de la soberanía. Esta correspondencia, dirigida al Gobierno de Buenos Aires como encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación, es considerada un elemento central en la legitimidad del reclamo argentino.

Las negociaciones que no fueron

Uno de los ejes más relevantes del análisis del diplomático , se basa en la década de 1970. En su opinión, representó el momento de mayor cercanía a una solución negociada.

En ese período, como ya dicho, ambas partes exploraron alternativas como el condominio con retroarriendo, e incluso se firmaron el mencionado acuerdo de comunicaciones que incluían vuelos, asistencia y presencia educativa y cultural argentina en las islas.

“La Argentina estuvo cerca”, sostiene Fleming, aunque factores políticos internos y externos, junto con presiones del lobby isleño en el Reino Unido, impidieron realizar progresos en base a dichos avances.

El conflicto armado de 1982, al que el diplomático califica como “un disparate total”, terminó por cerrar esa etapa de diálogo y retroceder décadas en la relación bilateral. “Afortunadamente – agrega - el indudablemente valeroso y hasta reconocido heroico comportamiento de nuestras FFAA Veteranas en la guerra de Malvinas, devolvió la dignidad a la Argentina, perdida por el gobierno de facto en esa irresponsable e irreflexiva acción”.

Una estrategia para el futuro

A pesar de la solidez de los fundamentos históricos y jurídicos —que, según Fleming, incluso han sido reconocidos en estudios por académicos británicos, incluso por investigadores del Foreign Office—, el escenario actual exige una revisión y replanteo estratégico del enfoque.

El diplomático propone abandonar una lógica exclusivamente confrontativa y avanzar hacia una estrategia envolvente basada en la investigación de intereses potencialmente compartibles.

“La cuestión Malvinas no se resuelve imponiendo posiciones, sino construyendo condiciones para negociar”, resume.

Entre la memoria y el desafío

La causa Malvinas sigue siendo, para la Argentina, una combinación de historia, identidad y política internacional. Las palabras de Juan Eduardo Fleming invitan a repensar no solo el pasado, sino también el camino hacia adelante.

Porque, más allá de los títulos históricos y los derechos jurídicos, el verdadero desafío continúa siendo encontrar una vía que permita transformar un conflicto persistente en una gran oportunidad para nuestra recuperación de las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.

