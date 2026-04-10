El ingeniero Fabricio Pacha es un profesional argentino, oriundo de Tanti, Córdoba, que reside en Villa Carlos Paz, que se destacó por su participación en el desarrollo de la misión satelital ATENEA de la CONAE. Este proyecto desarrolla el CubeSat 12U, una carga útil secundaria que usó la misión Artemis II.

El ingeniero Fabricio Pacha (izq) junto a sus colegas recibiendo noticias de Espacio.

Proyecto ATENEA

Pacha es parte del equipo de científicos argentinos que trabajan en este satélite, un logro de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Es reconocido como un orgullo local por la comunidad de Tanti, donde nació en el seno de una familia tradicional de esa población. Sin embargo, hace varios años que vive en Villa Carlos Paz, y también, los carlospacenses lo adoptaron como un vecino más.

Su vinculación con la tecnología espacial argentina empezó empezó a tener importancia a principios de este año, cuando junto a otros colegas trabajó en el CETT (Centro Espacial Teófilo Tabanera) considerado fundamental para la soberanía tecnológica, gestionando satélites de observación de la Tierra que apoyan la producción y la ciencia, además de colaborar con la NASA y la Agencia Espacial Italiana.

El Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT) es un centro espacial ubicado en la localidad de Falda de Cañete, en el predio de la CONAE, camino a Alta Gracia.