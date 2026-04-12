Sin acuerdo de paz

Las negociaciones del fin de semana en Pakistán, entre Estados Unidos e Irán, terminaron en nada. Después de 21 horas de discusiones, el vicepresidente estadounidense, J.D Vance, anunció que no se pudo llegar a un acuerdo sobre los temas principales, que incluyeron aspectos cruciales como la apertura del estrecho de Ormuz, la cuestión nuclear, las reparaciones de guerra y el levantamiento de las sanciones.

«No hemos llegado a un acuerdo para poner fin de forma permanente a la guerra. Creo que eso es una mala noticia para Irán, mucho más de lo que lo es para Estados Unidos. Hemos dejado muy claro cuáles son las líneas rojas, y ellos han elegido no aceptar nuestros términos»; señaló.

En tanto, desde la parte iraní, quien encabezó la delegación fue el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien dijo: «Washington planteó exigencias excesivas y no se pudieron ganar nuestra confianza. La diplomacia, para nosotros, es un método más, junto con la lucha militar, para lograr los derechos del pueblo iraní, no cederemos en nuestro empeño de consolidar los logros de los 40 días de la guerra».

Y es ahí cuando uno se pregunta: ¿Cómo puede ser que los iraníes hablen de logros si les han destruido el país, además de los miles de muertos que les han causado? Y eso es cierto, pero también es cierto que, en esta guerra, Irán demostró su resistencia y también su capacidad para atacar a sus enemigos, con un arsenal no calculado de misiles y drones. A Israel le demostró su vulnerabilidad varias veces, y a Estados Unidos les destruyó o dañó seriamente las 13 bases militares en el Golfo Pérsico.

A eso se suma quizá, la mayor arma de Irán: el Estrecho de Ormuz, que en su zona más angosta no llega a los 40 kilómetros y que domina totalmente. Por allí pasa el 20 por ciento del petróleo y el gas mundial, y actualmente hay varados más de 400 barcos petroleros. Esto pone en jaque la economía mundial, generando inflación y poniendo en peligro la producción en muchos lugares, incluido el propio Estados Unidos.

Pero, además, hay otro aspecto, más allá del petróleo. Irán es el mayor productor mundial de urea, un fertilizante nitrogenado vital para la agricultura, y la región del Golfo Pérsico domina este comercio. La principal materia prima para obtener este compuesto es el gas, que mediante un proceso químico se convierte primero en amoníaco y luego se deshidrata para formar urea. Es vital para la agricultura, y los principales afectados son India, Australia, Estados Unidos y Brasil, aunque también Argentina está empezando a sentir este efecto de la guerra.

En definitiva, Irán no está desesperado por terminar la guerra, porque cada minuto que pasa genera más caos económico mundial y eso es un factor de fortaleza al momento de negociar. En cambio, para Trump es crucial terminar esta guerra cuanto antes, no solo por las presiones que está recibiendo de los grandes capitales mundiales, sino también del estadounidense de a pie que ve cómo esta guerra le encarece la vida cotidiana, le trae muchos perjuicios y ningún beneficio.

Pero entonces, la otra pregunta es: ¿por qué no se llegó a un acuerdo ahora, por qué se perdió esta oportunidad si los 10 puntos planteados por Irán no parecen descabellados?

Lo más preocupante es que no lo pudo lograr el vicepresidente J.D Vance, el más preparado, el más serio, y el que había pedido la contraparte iraní para sentarse a una mesa. Los otros negociadores de la administración Trump en este tema en los últimos meses son dos impresentables: Steve Witkoff, un agente inmobiliario de Miami, amigo del presidente, y Jared Kushner, el yerno del presidente. Ambos han demostrado, o bien su total inutilidad para la diplomacia, o bien que, en realidad, están al servicio de los intereses de Israel y no de Estados Unidos. Nunca hay que olvidar que eran estos dos personajes los que estaban negociando con Irán en Omán a fines de febrero. Un viernes 27 el mundo se fue a dormir pensando que el lunes se reanudaban las negociaciones, y el sábado 28 el mundo se despertó en guerra. Después de esa traición, Irán no puede confiar en esos personajes, ni en Estados Unidos.

Por eso, era tan importante la carta que se jugaba Estados Unidos (y el mundo) con Vance. Fracasó. ¿Y ahora?.