Por Mario Arce

(Escritor)

Perdón Ángel por tantos demonios. Por los que estamos ocupados viendo minuto a minuto si sube o baja el dólar. Pendientes de un loco del norte adicto al petróleo, sorprendidos por el clásico enriquecimiento ilícito de un político de turno. Ansiosos por la llegada del mundial, que nos cambiará la vida depende como salgamos… Y no miramos lo importante. Lo que realmente nos convierte en seres humanos.

El sentido de la existencia, que seguramente no es tener un automóvil caro, el último celular del mercado o todo lo que está de moda. Tenemos ya una deuda pendiente con nuestros niños, pero hemos cruzado un límite , el más sagrado, como sociedad , no cuidar nuestras infancias. Que nuestros niños sufran actos mosntruosos de los adultos y nosotros demos vuelta la página normalizando una noticia más, no tiene perdón. No tenemos perdón.

¡Con los niños no! ¡Los niños no se tocan!

“Un angelito más en el cielo” suena poético, en realidad me revuelve las tripas. Le pido a cada adulto que este leyendo está nota el mayor compromiso: atentos, involucrados, controlando; por ejemplo el peligro de las redes sociales. Siendo participes del cuidado de los menores, preguntar ante la duda de una situación extraña. Nada vale más que la vida de nuestros hijos, por favor, por Ángel, por Loan, por Lucio, por todos nuestros pequeños que ya no están. pero se han quedado hecho nudos en la garganta de quien escribe estás líneas entre lágrimas.