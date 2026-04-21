Tensión por el fin de la tregua entre Irán y Estados Unidos

Termina la tregua de dos semanas y vuelven las amenazas cruzadas entre Estados Unidos e Irán, sin vistas de que ninguno de las dos partes ceda en sus exigencias para volver a la mesa de negociaciones.

La historia ayuda a explicar cómo reacciona el régimen iraní ante la presión externa de Estados Unidos e Israel. Uno de los principales motores de las acciones del gobierno iraní es la protección de la soberanía nacional. Este es un pilar fundamental de la identidad iraní y del actual gobierno. Irán ha estado bajo dominio extranjero durante casi 200 años, y es sumamente sensible a la reiterada intervención de potencias extranjeras en sus asuntos internos.

La revolución iraní de 1979, muchas veces, es presentada como una revolución religiosa, pero su aspecto más importante fue la declaración de que no se alinearían ni con Oriente ni con Occidente. Tras la crisis de los rehenes de 1979 y 1980, Estados Unidos firmó el Acuerdo de Argel con Irán para poner fin a dicha crisis. En este acuerdo, Estados Unidos se comprometió por escrito a no volver a interferir en los asuntos internos iraníes. En la situación actual de Irán, este país está haciendo todo lo posible por proteger la revolución y sus ideales. Ninguna coerción económica ni militar logrará disuadir al gobierno iraní de este objetivo primordial.

Por otro lado, Irán dirige el tráfico marítimo a través de sus aguas territoriales. Dado que el estrecho de Ormuz se encuentra en aguas territoriales, Irán podría imponer peajes o tomar cualquier medida que demostrara al mundo que, de hecho, controla su propio territorio y no se dejaría intimidar por fuerzas externas.

En otro orden de cosas, los iraníes lucharán con uñas y dientes para protegerse, para proteger su soberanía nacional y para defender los ideales de su revolución. Y, de nuevo, hay que entender que, según la visión iraní, Hezbolá es una proyección de la revolución. Por lo tanto, solo cuando Israel y Hezbolá suspendieron sus acciones militares, Irán estuvo dispuesto a ceder y permitir la apertura del estrecho de Ormuz. Esto no fue obra de Estados Unidos. Fue iniciativa exclusiva de Irán.

Por último, para los iraníes existe un principio fundamental: el derecho a enriquecer uranio. Irán y Estados Unidos, desde 1968, son miembros fundadores del Tratado de No Proliferación Nuclear, que garantiza a todos los Estados no poseedores de armas nucleares el derecho al desarrollo pacífico de la energía nuclear. Y exige que los Estados poseedores de armas nucleares protejan el derecho de los Estados no poseedores de armas nucleares a enriquecer uranio.

Además de Irán, entre los Estados no poseedores de armas nucleares que mantienen un programa activo de enriquecimiento de uranio se encuentran Argentina, Brasil, los Países Bajos, Alemania y Japón. Solo a Irán se le ha exigido suspender o eliminar por completo su programa de enriquecimiento nuclear, que Irán declara que tiene fines pacíficos.

Cabe mencionar que no existe ninguna prueba, ni gubernamental ni internacional, de que Irán tenga, haya tenido o vaya a tener un programa de armas nucleares. Y si Estados Unidos insiste en que Irán desmantele por completo su programa nuclear, las conversaciones no avanzarán.

A todo esto, se suma la retórica religiosa y civilizatoria, con Trump prometiendo borrar una civilización para siempre. Una retórica que remite a las Cruzadas. Es algo que en Occidente no tiene mucha relevancia para el público. Pero para la gente de Oriente Medio, es profundamente significativo. Este es un tema muy controvertido. Y la retórica de Trump tiene que ver con las comunidades cristianas conservadoras de Estados Unidos, que tienen la idea de asegurar Jerusalén y Tierra Santa porque creen que la segunda venida de Jesús tendrá lugar cuando Israel esté asegurado. Se trata de un tema religioso muy delicado, usado para fines políticos y económicos.