Los dos libros que Eva Perón nunca escribió

Así recordó la escritora Beatriz Sarlo cierta experiencia que en su niñez le tocó vivir:

“Cuando murió Eva Perón, se organizó en los colegios un concurso nacional de composiciones. Fue el momento en que descubrí que había nacido para ser escritora. Tenía 10 años y gané uno de los premios. Tenía que ir a Buenos Aires a recibirlo, pero mi padre, sólidamente antiperonista, dijo que no me permitiría que fuera a recibir ese premio. Debió interceder la escuela. A mi padre lo llamó la propia directora para decirle: “Si usted no deja que su hija vaya a buscar el premio pone en peligro a la escuela”. Mi padre, entonces, accedió, pero a condición de que no fuera mi madre quien me acompañara. Así fue que tuve que ir acompañada por una tía. ¿En qué consistía el premio? En un ejemplar del libro “La razón de mi vida” lujosamente encuadernado, con la tapa en llamativo color rojo)”.

Sobre el verdadero autor del libro en cuestión, el confesor personal de Eva Perón, padre Hernán Benítez, relató:

“En realidad, lo escribió el español Manuel Penella de Silva; estupendo, muy buen escritor. Ella lo conoció en Europa, durante su viaje. Después, él vino a Buenos Aires. Yo tuve a sus hijos en mi curso de Antropología. Penella había escrito unos apuntes para una biografía de la señora de Roosevelt, el presidente norteamericano.

Eva le propuso que los adaptara para relatar su vida. Lo hizo, y salió muy bien, pero escrito muy en español. Los borradores fueron tomados por Mendé (médico y poeta, ministro de Asuntos Técnicos), quien lo reescribió con un estilo muy de mujer.

Tenía muchos inventos, muchas macanas. Mendé lo reescribió pensando en quedar bien con Perón, pero salieron cosas ridículas, como cuando se refiere a los días de octubre del ‘45”.

“Mi mensaje”

Se cumplían 82 días de la muerte de Eva Perón cuando el 17 de octubre de 1952 hubo en Buenos Aires una de lashabituales, gigantescas, concentraciones peronistas.

Ese día, desde los balcones de la Casa de Gobierno, el locutor oficial de la Subsecretaría de Informaciones anunció algo que llenó de sorpresa a todos porque nadie lo sabía.

El anuncio consistía en que ya en su lecho de enferma y como despedida había escrito un libro, que tituló “Mi mensaje”.

El locutor leyó todo el capítulo titulado “Mi voluntad suprema”, que era una suerte de testamento donde supuestamente establecía el destino de su colosal fortuna.

Textualmente, dicho capítulo consignaba:

“Quiero que todos mis bienes queden a disposición de Perón, representante soberano y único del pueblo. Que todos mis bienes, que considero en gran parte patrimonio del pueblo y del movimiento peronista, y que todo lo que dé “La Razón de mi Vida” y “Mi Mensaje” sea considerado propiedad absoluta de Perón y del pueblo argentino.

Mientras viva Perón, él podrá hacer lo que quiera de todos mis bienes: venderlos, regalarlos, e incluso quemarlos si quisiera, porque todo en mi vida le pertenece, todo es de él, empezando por mi propia vida, que yo le entregué por amor y para siempre, de una manera absoluta.

El dinero tanto de “La Razón de mi Vida” como de “Mi Mensaje”, lo mismo que la venta o el producido de mis propiedades, deberán ser destinados a mis descamisados.

Mis joyas no me pertenecen. La mayor parte fue regalo de mi pueblo. Pero aún los que recibí de mis amigos o de países extranjeros, o del General, quiero que vuelvan al pueblo.

Que, así como el oro respalda la moneda de algunos países, mis joyas sean el respaldo de un crédito permanente que abrirán los bancos del país en beneficio del pueblo, a fin de que se construyan viviendas para los trabajadores de mi Patria”.

Otra falsificación

Terminada la lectura, Perón tomó el micrófono y dijo:

“Compañeros y compañeras: ésta es la voluntad de Eva Perón, y yo he de efectuarla al pie de la letra. Para ello ha de constituirse la Fundación Evita, colateral de la Fundación Eva Perón, que se destinará a cumplir los fines señalados por la señora de Perón”.

El padre Hernán Benítez, confidente y confesor de Eva Perón, como lo había hecho en el caso de “La razón de mi vida”, denunció a este otro libro como una falsificación.

No había pruebas de que lo hubiera hecho. Era algo que no tenía ni lógica ni sentido común.

Era imposible que una enferma terminal de cáncer ya sin energía y próxima a la muerte tuviera, sin embargo, fuerza suficiente para escribir un libro de treinta capítulos.

Dos de las hermanas de Eva Perón (Blanca y Erminda) siempre dijeron que dicho libro era apócrifo.

Demandaron judicialmente al doctor Alberto Schprejer cuando en 1994 su empresa “Editorial Futuro” lanzó edición de 5.000 ejemplares.

Se sospechaba, ya en esos tiempos, que la Fundación Evita (“colateral de la Fundación Eva Perón”, a decir de Perón) creada supuestamente para administrar los bienes de la extinta era en realidad un instrumento para el lavado de capitales.