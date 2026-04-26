Con un acto emotivo se inauguró el primer bosque de la poesía de las Islas Canarias

En Villa de la Orotava, Tenerife, quedó inaugurado este domingo 26 de abril el primer Bosque de la Poesía en las Islas Canarias.

Los poetas en el parque cultural Doña Chaña.

El evento que, se caracterizó por la emotividad, se llevó a cabo en el predio del parque cultural Doña Chaña donde los poetas canarios presentes leyeron poemas y escucharon a la poeta argentina Beatriz Isabel Ceballos, quien residió un largo tiempo en Menorca.

El flamante Bosque de la poesía en Tenerife.

El gran promotor de las creaciones de los bosques en las Islas, el poeta y presidente de la Asociación Cultural de Escritores ACTE CANARIAS, Miguel A. Lange Aguiar leyó una poesía especial para el acto. Precisamente,Lange Aguiar junto al teniente alcalde y concejal de medio ambiente del ayuntamiento, Luis Pereda y el poeta homenajeado, Enrique Hernández Báez, plantaron el primer árbol, un ejemplar de aceviño, árbol autóctono de la Isla.

Asimismo, las autoridades del ayuntamiento se comprometieron en difundir y darle vida al bosque con actividades y con la plantación de más árboles.

Por otro lado, miembros de la junta directiva de ACTE CANARIAS, doce poetas, recitaron poemas de su autoría dedicados a la defensa del Medio natural.

Lange Aguiar dijo que lo de este domingo fue un acto entrañable y reivindicativo, y adelantó que cada mes se celebrará en dicho lugar un encuentro poético con estudiantes del Municipio.

El poeta Lange Aguiar leyendo su poema en el flamante Bosque de la Poesía.

La Piel del Bosque

Bajo la sombra sagrada

donde el tiempo se detiene,

un Drago custodia

el secreto de los siglos,

mientras el Aceviño y el Tilo

susurran al viento que la tierra

no es un objeto,

sino un latido que nos sostiene.

Animemos a los niños,

con sus manos de arcilla y asombro,

que descubran el amor,

entre las hojas de un Madroño,

leyendo versos que no nacen de la tinta,

sino de la raíz profunda

que nos nombra desde el todo.

Somos simbiosis, no dueños;

somos el agua que viaja

por las venas del Pino, del sauce,

de la Sabina o la palmera…

y también el oxígeno

que el árbol exhala

como un rezo de infinita nobleza.

Nuestra piel es corteza,

nuestra voz son flores de primavera,

y en cada latido recordamos

nuestro origen biológico en este planeta.

Somos hijos de la lluvia,

hermanos del musgo y del silencio.

Que los jóvenes

sientan el abrazo de las ramas,

esa arquitectura de vida

que la poesía hoy aquí rescata.

Que al recitar nuestros versos

la belleza del monte, se sientan selva,

porque cuidar un árbol es, al fin y al cabo,

curar la herida de nuestra propia herencia

grabada en nuestra alma para sanar y perdonar

dando sentido a lo que en si es nuestra Esencia.

LANGE AGUIAR

La Orotava.

26 de Abril de de 2026

Poema del poeta Enrique Hernández Báez, cuyo bosque lleva su nombre.