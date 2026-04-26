Violín y duduk, País Vasco y Armenia

Dos violines suenan en el mítico Árbol de Guernica. Un duduk suena en el D2 (Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba). Fue prácticamente en el mismo momento. El viernes a la mañana de Argentina, a la tarde del País Vasco. Distintos sonidos, la misma dulzura melancólica que hizo sobrecoger a los presentes, en un poético ejercicio de memoria colectiva. La misma intención, usar el arte para seguir levantando las banderas de Memoria, Verdad y Justicia, y, sobre todo, la de un Nunca Más tan ficticio… Ficticio, porque hoy siguen cometiéndose los mismos delitos y atrocidades.

24 de abril, 111 años del Genocidio Armenio. Porque un 24 de abril, los jerarcas del Imperio Turco Otomano secuestraron a más de 600 dirigentes, artistas e intelectuales armenios que vivían en Estambul. A renglón seguido los asesinaron. Fue el inicio de un genocidio que duró hasta 1923, cuando ya el imperio se había reconvertido en República de Turquía, y que dejó un millón y medio de muertos, y otro tanto de desplazados. Hasta hoy, Turquía sigue negando el Genocidio Armenio, en un ejercicio de negacionismo muy al estilo del que se impone desde el gobierno argentino para negar el genocidio argentino de los años ’70. Una complicidad que es más que simple complicidad, porque el negacionismo es parte constitutiva del genocidio.

26 de abril de 1937, 89 años del Bombardeo de Guernica. Ese día era un martes de mercado en el pequeño pueblo de Guernica, corazón espiritual del País Vasco. Allí, desde antaño, se juraban los fueros, es el lugar donde toma sentido la legitimación espiritual pero también material de una nación con todas las letras. Si la capital financiera y económica de Euskadi es Bilbao, si la capital cultural es San Sebastián, si la capital administrativa es Vitoria-Gasteiz, no hay dudas de que la capital espiritual es Guernica. Por eso, para los sublevados de Francisco Franco era tan importante golpearla, y por eso se ensuciaron las manos de sangre sus aliados nazis de la Legión Cóndor y de la aviación fascista italiana. Fueron 3 horas de bombardeo en las que los nazis descargaron 45 mil kilos de bombas, destruyeron el 70 por ciento de la ciudad y asesinaron a 1654 personas. Fue la primera vez, en la historia de la humanidad, en que se bombardeó una ciudad abierta, es decir, población totalmente civil. La otra vez que ocurrió fue el 16 de junio de 1955 en el Bombardeo de Plaza de Mayo, con el agravante de que fueron las mismas fuerzas armadas argentinas bombardeando a su propia población civil.

Pasaron 111 años del Genocidio Armenio y hubo conmemoraciones en todo el mundo. En Armenia, hoy hay un primer ministro como Nikol Pashinian, patético, que dice sin ponerse colorado que el reconocimiento del Genocidio Armenio NO es su prioridad. Por eso, las multitudinarias manifestaciones en la capital Ereván tuvieron un mensaje claro: seguiremos luchando por Memoria, Verdad y Justicia, contra los negacionistas de afuera y, sobre todo, de adentro. Pero también hubo conmemoraciones de la diáspora por todo el mundo, también en Córdoba. Muchos actos, de todo tipo, pero el más significativo, sin dudas, fue el que se hizo en el mismísimo D2, hoy convertido en sitio de memoria y sede del Archivo Provincial de la Memoria. Era un campo de concentración adonde llevaban detenidos y detenidas, que luego de algunos días, pasaban a Campo de La Ribera o a La Perla. La tortura y la muerte a la vista de todos, frente a la Catedral y a la Plaza San Martín, para ratificar aquel mensaje macabro: «No te metás, algo habrán hecho».

Hoy, los jóvenes de la Comunidad Armenia de Córdoba se meten, se meten hasta las rodillas en la memoria que es presente, y se salen de las frases hechas que no dicen nada. Ellos tienden un puente entre el Genocidio Armenio y el Genocidio Argentino, hablan de sus abuelos y bisabuelos víctimas o sobrevivientes, pero también hablan del«“negacionismo que en Argentina baja desde el mismo gobierno nacional» y también del negacionismo de las personas comunes, que ponen en duda el millón y medio de armenios tanto como los 30 mil desaparecidos de aquí.

En un momento, para rendir homenaje a los ancestros armenios que sufrieron en manos de los turcos y también a los cordobeses y cordobesas que en ese mismo lugar bajaron al noveno círculo del infierno, empieza a sonar un duduk. Su sonido dulce pero profundamente melancólico ayuda a sentir en lo más íntimo esas ausencias/presencias. El que ejecuta es el maestro internacional Gagik Gasparian. El instrumento, de la familia de los vientos de madera, tiene más de 5.000 años de historia, es el alma del pueblo armenio, tanto como la madera de damasco conque está hecho.

A 10 mil kilómetros de distancia, en la Casa de las Juntas de Guernica, un sonido parecido, tan dulce y melancólico como el del duduk. En este caso no son vientos sino cuerdas: dos violines que sobrevivieron al horror. Uno de ellos a la bomba atómica de Hiroshima (con la que Estados Unidos asesinó de una vez a 150 mil personas), y el otro al Holocausto nazi. Ejecutaban la japonesa Ai Yoshida y el vasco Gontzal Rodríguez Agudo, en un diálogo musical entre culturas unidas por la memoria. Bajo la sombra del Árbol de Guernica sonaron «Song of the Birds» (un himno a la paz, la libertad y la esperanza) y la sonata número 1 «Fuga» de Johann Sebastian Bach. Pero también sonó el «Txoria Txori», una canción bellísima que durante años fue un himno contra el franquismo, y que hace una semana fue entonada por miles y miles de vascos en la Bahía de la Concha de San Sebastián para celebrar la Copa del Rey que la Real Sociedad le ganó al Atlético de Madrid.

Música y Memoria, unidas en Guernica y en Córdoba, pidiendo Verdad y Justicia por el pueblo vasco, por el pueblo armenio. Pero también, llamando la atención de una realidad: estos horrores se siguen repitiendo. Si no lo tenemos en cuenta, el Nunca Más es una frase boba, que solo sirve para tranquilizarnos la conciencia.

Para que la Memoria tenga verdadero sentido, es fundamental animarse a denunciar los genocidios de hoy y las masacres de hoy. El Genocidio Palestino que lleva adelante Israel. Las matanzas que también Israel perpetra hoy mismo contra armenios en El Líbano. La complicidad de Israel con la limpieza étnica que Azerbaiyán llevó a cabo hace dos años en Nagorno Karabaj. Todo eso es una continuidad del Genocidio Armenio.

Por otro lado, las masacres de Estados Unidos en Irán. Por ejemplo, el bombardeo de la escuela Shajare Tayebé de Minab, en horario de clases, que dejó el saldo de casi 200 personas asesinadas, la mayoría niñas de menos de 7 años. Es una continuidad de la bomba atómica en Hiroshima. Una continuidad del Bombardeo de Guernica.