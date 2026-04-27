Crónica sobre un origen corrido por la memoria y fijado por el error

Investigación: Jorge Enrique Etchevarne

Redacción: Luis Hernán López

Hay fechas que fundan instituciones. Otras, en cambio, fundan relatos. En Villa Carlos Paz, la historia de su primera escuela —la actual “Carlos Nicandro Paz”— parece haber nacido dos veces: una en los papeles, otra en la memoria. Y entre ambas, como suele ocurrir en las pequeñas comunidades, se deslizó una verdad incompleta que con el tiempo se volvió certeza.

Durante décadas, generaciones de alumnos, docentes y vecinos celebraron el origen de la escuela el 13 de octubre de 1911. Hubo actos, placas, aniversarios redondos. Incluso un centenario en 2011. Todo parecía en orden.

Pero el archivo —esa forma silenciosa de la verdad— dice otra cosa.

Una escuela antes de su “fundación”

A comienzos del siglo XX, el paraje “Los Puentes” era apenas un punto disperso en las sierras cordobesas. Sin ferrocarril cercano ni centros educativos accesibles, la educación era un lujo logístico.

La tradición oral cuenta que Carlos Nicandro Paz —estanciero, hombre de recursos— habría contratado una maestra para instruir a sus hijos. Un gesto privado que, con el tiempo, habría abierto sus puertas a otros niños del lugar.

El relato es verosímil. Pero también es imposible de comprobar. Lo que sí puede comprobarse aparece en otro lado: en los expedientes del Estado.

El documento que cambia todo

En el archivo del Consejo de Educación de Córdoba existe un expediente preciso, fechado el 18 de abril de 1910.

Allí se establece la creación de una escuela fiscal en el paraje. Pocos días después, el 29 de abril de 1910, el decreto correspondiente es aprobado.

No hay margen para la duda: la escuela ya existía oficialmente en 1910. Un mes más tarde, el Estado designa a su primera directora: Waldina Pellerín.

No era egresada de una escuela normal. Como muchas docentes de la época, había sido formada en cursos temporales, una solución de urgencia ante la escasez de maestros. Aun así, quedó al frente de una institución que ya estaba en marcha.

El día que confundimos con el origen

El 13 de octubre de 1911, el inspector Arturo Carranza visitó la escuela. No fue una inauguración. No fue una fundación.

Fue una inspección. Sin embargo, ese día quedó registrado en el Libro de Actas. Y no solo eso: en esa misma acta, el inspector hace referencia a documentación de años anteriores. La escuela, para entonces, ya tenía pasado.

Cómo se construye un error

La clave de esta historia no está en 1910 ni en 1911, sino en 1961. Ese año, el director Pedro Damián Quinteros organizó los festejos del aniversario de la escuela. Buscó reconstruir su origen. Reunió datos. Consultó actas. Intentó —sin éxito— encontrar documentos más antiguos. Y tomó una decisión. Ante la falta de un expediente fundacional visible, eligió la fecha más sólida que tenía a mano: el 13 de octubre de 1911, registrado en las actas de inspección. El razonamiento era comprensible.

A partir de allí: se celebró un “cincuentenario”, se fijó una fecha en placas, se repitió en publicaciones, se transmitió en las aulas

Y el error —mínimo en su origen— se volvió estructural.