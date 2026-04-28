¿Trump intentó usar la bomba atómica contra Irán?

Una pregunta no debería titular un artículo periodístico en un diario, a menos de que esté planteando una posibilidad o duda tan grande que en sí misma constituya un hecho noticioso. Un rumor no es una noticia, pero en casos excepcionales como éste, debe prestarse atención. Por lo que representaría el uso de un arma nuclear, y por la importancia de las fuentes del rumor.

En este caso, el rumor dice que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estaba dispuesto a usar la bomba atómica contra Irán el sábado pasado, y fue el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, con otros generales de cuatro estrellas, quienes bloquearon ese intento. La fuente es el ex analista de la CIA, Larry Johnson, pero también el profesor Michael Hudson, economista y profesor de economía en la Universidad de Misuri en Kansas City, investigador en el Levy Economics Institute en el Bard College, ex analista de Wall Street y consultor político. Lo repitió en el streaming de Glenn Diesen, politólogo noruego.

«Estados Unidos ha agotado prácticamente sus misiles disponibles, sus lanzadores, ha reducido su arsenal, tiene miedo de acercar su marina a distancia de tiro de los iraníes y el Ejército le negó al presidente la posibilidad de una invasión terrestre. Por otro lado, los bombardeos tampoco dan resultado porque los radares y las defensas iraníes están tan descentralizados que hacen infructuosos los ataques»; explicó Hudson. Y continuó: «Ante esa situación, Trump apeló a los códigos nucleares, pero los generales se los negaron. Mi instituto viene analizando desde los años ’70 cuál sería la consecuencia del uso de una bomba atómica: ni más ni menos una escalada armamentística, porque todos los países se darían cuenta de la necesidad de tenerla. Entonces, esta mentira de que estamos atacando a los iraníes porque tienen la intención de tener una bomba atómica, se haría realidad, ya que ellos se darían cuenta de que la necesitan».

Recordemos, en este punto, que el único país en la historia de la humanidad que usó alguna vez la bomba atómica fue Estados Unidos, en agosto de 1945 contra ciudades indefensas como Hiroshima y Nagasaki, en Japón. La guerra ya estaba prácticamente terminada, la Alemania nazi se había rendido en mayo y Hitler se había suicidado. La Italia fascista había caído un par de años antes y Mussolini había sido ajusticiado. Japón ya estaba solo y no era necesaria tanta crueldad. En realidad, en aquel momento, esa decisión de Harry Truman estaba destinada a ser un mensaje hacia la Unión Soviética. Todos sabían lo que se vendría: las grandes potencias que se habían aliado contra el nazi-fascismo, serían los nuevos enemigos, se dividirían el mundo y comenzaría la Guerra Fría. Estados Unidos ocupaba definitivamente el lugar dejado vacante por el Imperio Británico, era la potencia occidental más importante. Terminaba un período de 150 años de imperialismo europeo, principalmente inglés, y comenzaba la hegemonía del Imperio Estadounidense, solo contrarrestado por el socialismo real.

Hoy, la situación es totalmente distinta, y la decisión de Trump contrasta abismalmente con la de Truman. Hace 81 años, aquella bomba atómica anunciaba el inicio de un período de dominación, hoy marcaría el fin. Donald Trump no quiso usar la bomba atómica como muestra de fuerza y advertencia a otros, quiso usarla como último manotazo de ahogado, como símbolo de desesperación. Esto, por supuesto, no hace menos peligrosa la situación. Al contrario, la situación es mucho más peligrosa.

Estamos todos en peligro, porque en 1945 el Imperio usó armas atómicas y asesinó a cientos de miles de japoneses para anunciar una era, pero durante esa era que duró 45 años (hasta la caída del Muro de Berlín), combinó su potencia militar con su influencia política y hasta su imperialismo cultural: los jeans, la música, Hollywood, los deportes (básquet, béisbol, fútbol americano), las hamburguesas y la Coca Cola. El sueño americano era una ilusión, pero era parte del juego. Estaba el hard power (poder duro) y el soft power (poder blando). Hoy ya no hay soft power, ya nadie cree en el sueño americano, ya nadie cree en que Estados Unidos sea el portador de la libertad y la democracia. Ya nadie cree en la palabra de su presidente. Hasta el valor del dólar está en caída libre en el mundo entero. Pero le queda una cosa: su poderío militar y su capacidad de destrucción.

Por eso, una persona desesperada, sin claridad mental, sin estrategia ni política exterior, puede querer apelar a la bomba atómica. Por ahora, se lo negaron los generales del Pentágono. Es un rumor, pero la única reacción oficial vino de un portavoz de la Casa Blanca que calificó la afirmación de «no verificada». Si es cierto, probablemente el intento se repita, porque no hay muchas perspectivas de solución, a menos de que Trump acepte su derrota con Irán. Pero si no lo hace, volverá a intentarlo, y ahí habrá que ver si los jefes militares se vuelven a oponer, o qué margen tienen para seguir oponiéndose. De eso dependerá el futuro de la humanidad, porque como dice el profesor Hudson, una vez que se use, y todos los países verán la necesidad de tener el arma atómica.