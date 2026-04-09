España: El Pantano de los Bermejales tendrá su Bosque de la Poesía

El "Bosque de la Poesía" ya es un fenómeno global. El movimiento fundado en 2020 por los poetas Aldo Parfeniuk, Leopoldo "Teuco" Castilla y Pedro Jorge Solans llega al Pantano de los Bermejales. Con esta nueva sede, Andalucía se consolida como la región europea con más bosques de la poesía. Esta iniciativa une una vez más la reforestación con la palabra escrita.

Lo que comenzó como una semilla de resistencia cultural en el corazón cordobés de Argentina, se ha transformado en un bosque sin fronteras. El próximo 10 de mayo de 2026, el proyecto cultural Bermejales 2026 inaugurará un nuevo "Bosque de la Poesía" en Granada, España. Esta iniciativa, que nació en Villa Carlos Paz durante el complejo año 2020, ha logrado expandirse con una rapidez asombrosa, dejando huella en países como Rumania, Hungría, España, Estados Unidos, Francia, Perú, Bolivia, Ecuador y México.

Con la incorporación de Bermejales, la región de Andalucía se erige definitivamente como la capital europea de los Bosques de la Poesía. La densidad de estos espacios en tierras andaluzas es única en el continente, sumando este nuevo paraje a una red que ya florece en sitios como Maracena, Huétor de Santillán, Cogollos, Santa Fé, en predios de La Alhambra en la capital de Granada y en varios pueblos de Huelva.

Integrantes de la Asociación Pantano Avanza trabajan a destajo.

Un encuentro de árboles, música y versos

El evento central en el Pantano de los Bermejales será un hito de excelencia literaria y ambiental. Organizado por la Asociación Pantano Avanza (APA), el acto contará con un despliegue de alta jerarquía:

Voces Consagradas: Se escucharán poemas de autores de la talla de Luis García Montero, Antonio Carvajal, Ángeles Mora, José María "Chema" Cotarelo Asturias, Teresa Gómez y Álvaro Salvador.

Talento Local: El bosque también dará voz a poetas locales como Pepe Reina, Juani Olmos y Salvador Arias, entre otros.

Música en Directo: La lectura será acompañada por interpretaciones de música clásica, creando una atmósfera de reflexión en plena naturaleza.

Compromiso Ambiental: Cada árbol plantado llevará una placa de metacrilato con versos, funcionando como un centro cultural al aire libre para visitantes y escuelas.

Cultura contra el olvido

El Pantano Bermejales en su esplendor.

Más allá de lo estético, el movimiento mantiene el espíritu con el que fue fundado por Parfeniuk, Castilla y Solans: utilizar la cultura como motor de regeneración y visibilidad. En Granada, dijo el poeta gestor Cotarelo Asturias, "que nada es mejor que plantar un árbol y escribir un poema para creer en el futuro". Por otro lado desde APA, señalaron que "el objetivo es frenar la despoblación y convertir a Bermejales en un referente de turismo sostenible y conciencia ecológica".

"No es solo plantar árboles, es plantar futuro para nuestros pueblos y evitar que la desidia institucional nos borre del mapa".

Este "latido verde" sigue demostrando que la poesía es la mejor herramienta para defender la vida y la memoria de la tierra.