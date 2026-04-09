Sobre los glaciares y las consecuencias para la Argentina

La reciente aprobación de una ley en el Senado de la Nación que reduce las áreas de protección cercanas a los glaciares plantea un cambio importante en la forma en que se gestionan estos recursos naturales. Para entender por qué esto genera preocupación, primero hay que recordar qué papel cumplen los glaciares:

Los glaciares son mucho más que grandes masas de hielo, funcionan como reservas estratégicas de agua dulce. Acumulan nieve durante años y la liberan lentamente en forma de agua, alimentando ríos, lagos y napas subterráneas. Este proceso es fundamental para garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano, la agricultura, la industria y la generación de energía. En regiones secas o con lluvias irregulares, su rol es directamente vital.

Además, sostienen ecosistemas completos. Muchas especies animales y vegetales dependen del equilibrio que generan estas fuentes de agua. También son indicadores del cambio climático: su retroceso es una señal clara del aumento de temperaturas a nivel global.

Con este nuevo marco legal, se permite una mayor cercanía de actividades como la minería a zonas antes protegidas, e incluso se evalúa caso por caso si un glaciar cumple o no una función hídrica relevante. Esto implica pasar de una lógica preventiva —proteger para evitar daños— a una lógica más flexible, donde el uso económico del territorio gana espacio.

El principal riesgo de este cambio es que se afecte la calidad y disponibilidad del agua. La actividad minera, por ejemplo, puede generar contaminación con sustancias químicas o metales pesados, comprometiendo reservas que tardan décadas o siglos en formarse. También puede alterar el ritmo natural de deshielo, afectando el caudal de los ríos.

A su vez, intervenir en estas zonas puede desestabilizar ecosistemas frágiles, provocar pérdida de biodiversidad y generar impactos difíciles de revertir. En el largo plazo, esto podría traducirse en menos agua disponible para las personas, conflictos por su uso y menor capacidad de producción energética.

Incluso glaciares emblemáticos como el Glaciar Perito Moreno, que hoy representan no solo un atractivo turístico, sino también una pieza clave del sistema hídrico, forman parte de un equilibrio más amplio que podría verse afectado si se debilitan las protecciones generales.

En síntesis, la preocupación no es solo ambiental, sino también social y económica: al reducir la protección de los glaciares, se pone en juego un recurso esencial para el presente y el futuro del país y de las futuras generaciones.

Ahora bien, ¿en qué contexto social, económico y político el senado aprueba esta ley? En un contexto complicado, ya que encuentra a la gran mayoría de la población prácticamente luchando por sostener cierto nivel de vida en el caso de la clase media, y por apenas sobrevivir, en el de los sectores más empobrecidos y vulnerables de la sociedad. Más allá de los discursos del poder político, que pintan un panorama color de rosa, en la realidad la inflación es alta y los sueldos no alcanzan ni siquiera para cubrir servicios básicos de alimentación, techo, salud y educación. Las medidas del gobierno de Javier Milei de reducir el tamaño del estado, sumado a la desregulación de la economía, entre otras cosas, están llevando a una fuerte caída del poder adquisitivo y consecuentemente al aumento de la pobreza y la desigualdad social. Es por eso el momento apropiado para aprobar una ley sumamente controversial como la que reforma la ley anterior de glaciares, dado que las grandes mayorías populares están distraídas en sostener la vida en el día a día. Tal vez por eso el apuro en aprobar leyes que requerirían un debate complejo y extenso de toda la sociedad ya que en breve sufriremos todos los ciudadanos argentinos las consecuencias de estas decisiones tomadas entre gallos y medianoche. La reforma que acaba de aprobar el senado traerá perjuicios irreversibles en un futuro inmediato para nuestro país y acarreará problemas muy difíciles de solucionar para las generaciones que nos sucedan.

El objetivo principal sería obtener dólares frescos para reactivar la endeble economía de la Argentina en el mejor de los casos, aunque lo más probable es que sea para el beneficio y enriquecimiento de los privilegiados y delincuentes de siempre que sacarán rédito de lo que nos pertenece a todos y todas, los y las que habitamos este suelo bendito.