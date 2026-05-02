Se llevó a cabo la celebración anual de la Fundación Argentina para la Poesía

Por Norberto Barleand

(Poeta y periodista)

Especial para El Diario de Carlos Paz

El martes pasado 28 de abril se realizó en el Palacio San Miguel la celebración anual de la Fundación Argentina para la Poesía, un acto emotivo donde se expusieron las actividades desarrolladas por la Fundación durante el año 2025.

Participó del evento gran parte del universo literario, escritores, poetas de diferentes espacios y sitios de nuestro país en un camino que recorremos con creatividad y entusiasmo y la Comisión Directiva de la entidad (integrada por su presidente Alejandro Guillermo Roemmers, Vicepresidente: Lidia Vinciguerra, Secretario Norberto Barleand Tesorero: Fernando Sánchez Zinny, y como vocales, Antonio Requeni, Beatriz Schaefer Peña y Daniel Couto).

El poeta Norberto Barleand, el escritor y presidente de la Fundación Alejandro Guillermo Roemmers y la editora y vicepresidente Lidia Vinciguerra.

Con la conducción de Martín Wullich se inició el acto con palabras de bienvenida a cargo de la vicepresidente (Lidia) Vinciguerra y el presidente, el escritor (Alejandro Guillermo) Roemmers leyó poemas de su autoría.

Seguidamente un espacio musical le otorgó brillo a la velada con intérpretes y repertorio seleccionado para la ocasión a cargo de Leonardo López Linares (Barítono), María Lujan Mirabelli (mezzo-soprano), María Cecilia Maragno (Oboísta) y Nazareno Andorno (piano).

Luego se dio curso a la entrega de premios del Concurso Anual de Poesía Inédita “María Elena Walsh” 2025 recibido con atención por el carácter federal de la premiación que, con breves introducciones se iban desarrollando mientras subían los autores a recibir los premios. Recibieron Menciones: "El agua que me falta", de Sofía Castillón, "Dentro de las nueces", de Darío Oliva y "La soledad de las luciérnagas" de Luis Guillermo Ledri.

El Tercer Premio, fue para Silvia Graciela Moyano, por su poemario, "Poemas de las miradas”; el Segundo Premio se lo llevó Miriam Luján Sarkis, por “Gaza” y el Primer Premio se le otorgó al libro de Romina Soledad Bada: “El Polígono de lo Invisible", quien agradeció en nombre de los premiados.

El presidente Roemmers con algunos integrantes de la Comisión, entre ellos, Barleand y Requeni.

La Colección "Poesía Argentina Contemporánea"

El gran premio para el escritor Eduardo Álvarez Tuñón.

Con la proyección de un video, y las fotos de los poetas que integran este volumen trigésimo primero y palabras de referencia a la poesía de cada uno se procedió a la entrega de la Colección; “Poesía Argentina Contemporánea” Tomo I Parte trigésimo- primera a los integrantes de esta antología.

Los poetas: Ángela Gentile María Teresa Lippo Adriana “Dirbi” Maggio, María Magdalena Pascual. Cristina Pizarro Pedro Jorge Solans Saúl Sosnowski y Francisco Torija Zane

Seguidamente se anunció y entregó los Premios del Concurso Premio Estímulo de Poesía Inédita 2025 – “Alejandro Guillermo . Roemmers.”

Menciones de Honor para Tatiana Medina (de la provincia de Jujuy) a Pablo Gamboa (de la provincia de Tucumán) y Matías Mendez (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

El tercer premio resultó para Misael Castillo (de Santa Fe), el Segundo Premio para el libro “La isla de las moscas blancas” de Joaquín Álvarez Masotta (de Ushuaia).

Y finalmente el Primer premio para Lola Halfon Laksman (de Bariloche) quienes subieron a recibir sus diplomas y correspondió a ésta última las palabras en nombre de los premiados por el concurso mencionado.

Con un momento musical de Nazareno Adorno en un solo de piano se procedió luego a la entrega del significativo y valorado Gran Premio de Honor 2025 votado por unanimidad al escritor Eduardo Álvarez Tuñón quien recibió la plaqueta con palabras previas y la fundamentación correspondiente a cargo de Antonio Requeni y el agradecimiento del premiado a quién el Presidente de la Institución Alejandro Guillermo Roemmers le solicitó la lectura de un poema.

Por último, el conductor del evento Martin Wullich invitó al escenario a todos los integrantes de la Comisión Directiva de la Fundación Argentina para la Poesía para realizar la foto institucional y se invitó al cóctel característico donde el intercambio, la charla, las fotos y todas las instancias de una fiesta de la literatura trasciende para quedar grabada en la retina de la memoria y el corazón.

Con la gratificación de lo vivido , el intenso y exitoso trabajo literario realizado y el que proyecta la Institución se puso fin a una velada que a decir de los presentes transcurren en la profundidad de un tiempo con desafíos a alternativas que solo serán superadas con la palabra escrita, bien escrita y la celebramos con sus protagonistas.