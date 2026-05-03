Hacer blanco con seres humanos

Dos nenes bien de Nueva Córdoba hacen puntería con un rifle de aire comprimido contra personas indefensas en la Plaza España. Millonarios italianos pagan fortunas para viajar a Sarajevo, en plena Guerra de Bosnia, y hacer «puntería» contra seres humanos. El precio iba entre los 80 mil y 100 mil euros, según se asesinara a hombres, mujeres, ancianos o niños.

Esto último parece espeluznante, un «safari humano», matar por placer. Lo primero, a lo sumo una travesura de estudiantes aburridos de la vida. Pero en el fondo, no son tan distintas las dos situaciones.

En Italia, los hechos se conocieron hace pocos meses por una denuncia periodística, y la Justicia avanzó rápidamente en estos primeros meses de 2026. Es espantoso, porque ya no se mata por un ideal, ni por un fanatismo, ni por una locura, ni por necesidad, ni para robar, ni siquiera por odio. Ahora descubrimos que el ser humano también mata por puro «placer». Eso hacían estos turistas ricos, principalmente del norte de Italia, pero también de otros países europeos, que entre 1992 y 1995 viajaron a Sarajevo, capital de Bosnia, para matar a seres humanos. Durante la guerra, esa ciudad fue sitiada por los serbios y los edificios en ruinas plagados de francotiradores. La gente común que quedó atrapada en la ciudad, no podía vivir años encerrada en sus casas, y en algún momento tenían que salir a buscar agua o comida. Ese era el momento en que se transformaban en blancos humanos. En total, 11 mil personas murieron víctimas de los francotiradores. ¿Cuántas de ellas habrán sido víctimas del «turismo asesino»? Aún se está investigando.

Venimos mucho más acá en el tiempo y en el espacio. Plena Nueva Córdoba, madrugada del viernes 17 de abril. Desde un departamento del cuarto piso de un edificio sobre Boulevard Chacabuco al 1.000, dos pibes de 27 años, «niños bien» aburridos, hacen blanco sobre personas en la Plaza España. Con un rifle de aire comprimido y mira telescópica, lo que habla de cierta preparación y premeditación. Son Franco Agustín Alessio y Ramiro Montes, estudiantes de arquitectura y abogacía, respectivamente.

Y dan en el blanco. Dan en la espalda de Orlando Vélez, un laburante repartidor de 29 años. Y también dan en una chica de 23 años, Milagros Farías, quien terminó con un proyectil alojado en la zona anterior de la mandíbula, próximo a la segunda vértebra cervical.

Según la imputación del fiscal de flagrancia de la ciudad de Córdoba, Esteban Grand Grundy, la carátula es de «lesiones leves doblemente calificadas, con el agravante de haber actuado por placer y con alevosía». Luego de las pericias quedó descartado que estuvieran intentando hacer puntería sobre objetos, era contra personas que no tenían como defenderse. El propio fiscal explicó: «Tiene que ver con la propia diversión. No es disparar contra alguien en particular, sino a cualquier persona, sin importar quién sea. Esa instrumentalización de la persona para el propio gozo es lo que se castiga».

Hacer blanco en seres humanos. Por puro placer. No hay mayor aberración. Y no hay mayor cobardía, que la de disparar desde lejos, sin ser visto. Estos dos no se animarían, para divertirse, a salir de la zona de confort que les da el balcón de un departamento de Nueva Córdoba. Bajar y poner la cara, si es que les gusta tanto la violencia. Igual que aquellos turistas millonarios que, no sabiendo qué más hacer con su asqueada vida, pagaban fortunas para matar a seres humanos. Eso sí, desde lejos y con fusiles con miras telescópicas.

¿Cuál es la línea divisoria? ¿Cuál es la verdadera diferencia? ¿Cuánto falta para que un aire comprimido se transforme en un fusil?