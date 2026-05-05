Borges, Walsh y Sabato: cuando escribir fue más que ficción

En la literatura argentina hay autores cuya obra no quedó encerrada en los libros. En sus casos, escribir no fue solo narrar: fue anticipar, denunciar o incluso quedar atrapados en las mismas tensiones que describían. Jorge Luis Borges, Rodolfo Walsh y Ernesto Sabato representan tres formas distintas en las que la palabra deja de ser ficción para convertirse en experiencia.

Borges construyó una obra atravesada por la idea del destino, los laberintos y la oscuridad. Sus textos exploran la pérdida de referencias, la infinitud y la imposibilidad de abarcar el conocimiento. Con el paso de los años, su propia vida quedó marcada por una ceguera progresiva que lo llevó a dirigir la Biblioteca Nacional sin poder leer. La paradoja no fue solo biográfica: terminó encarnando esa relación entre conocimiento y límite que había desarrollado en su literatura. En su caso, escribir fue una forma de pensar un destino que luego se volvió concreto.

En Walsh, la escritura tomó otro rumbo: dejó de ser exploración para convertirse en intervención directa. Su trabajo como periodista y escritor lo llevó a documentar hechos con una precisión que desbordaba la ficción. La “Carta abierta a la Junta Militar”, difundida en 1977, no solo denunció la represión ilegal, sino que también expuso el funcionamiento del poder en tiempo real. La consecuencia fue inmediata: un día después de hacerla pública, fue asesinado. En su caso, escribir implicó asumir un riesgo real, donde la palabra tuvo un costo directo sobre la vida.

Sabato, por su parte, encarna una tensión más interna pero igual de potente. Formado en la ciencia, abandonó ese camino al percibir que el conocimiento técnico no alcanzaba para explicar la complejidad humana. Sus novelas se sumergen en la angustia, la soledad y la fragilidad del individuo moderno. “El túnel” no solo narra una obsesión: plantea una mirada sobre el aislamiento en una sociedad racionalizada. Esa misma ruptura con la ciencia que aparece en su obra fue la que definió su vida. En él, escribir no anticipa un hecho puntual, sino una forma de conflicto que también lo atraviesa.

En los tres casos, la literatura deja de ser un ejercicio separado de la realidad. No se trata de autores que imaginaron mundos posibles, sino de trayectorias donde la escritura se vinculó directamente con la experiencia, ya sea como destino, como herramienta de denuncia o como forma de conflicto personal.

Ahí es donde sus obras siguen vigentes: no solo por lo que dicen, sino porque muestran que, en ciertos casos, escribir puede ser mucho más que ficción.