Granada tendrá otro "Bosque de la Poesía".

El próximo domingo 10 de mayo, el Pantano de los Bermejales se convertirá en un centro cultural vivo. La iniciativa, que une naturaleza y literatura, busca combatir la despoblación mediante el arte.

Redacción El Diario de Carlos Paz

El movimiento internacional Bosques de la Poesía, que tuvo su semilla en Villa Carlos Paz, Argentina como una respuesta urgente al ecocidio y la necesidad de espacios verdes culturales, suma un nuevo hito en tierras españolas. Este domingo 10 de mayo, a las 12:00 h., el recinto escolar del Pantano de los Bermejales (Granada) inaugurará oficialmente su propio bosque, marcando un precedente en la comarca de Alhama.

El proyecto es impulsado por la Asociación Pantano Avanza (APA), en colaboración con el movimiento internacional y la Asociación Árboles Contra el Cambio Climático (ACCC). No se trata de una simple forestación, sino de una propuesta innovadora donde la cultura y la raíz identitaria se abrazan para escribir un nuevo futuro para la región.

Un centro cultural sin paredes

Desde la organización aclararon que el objetivo trasciende lo ambiental: "No es solo una plantación; es un centro cultural al aire libre donde convivirán árboles y poemas". La iniciativa surge de la necesidad de visibilizar la zona de Bermejales a nivel provincial, utilizando el binomio naturaleza-poesía como motor contra la despoblación y el olvido.

El espacio está diseñado para ser un lugar de convivencia permanente. Se espera que, tras la inauguración, el bosque sea escenario de actividades educativas, lecturas anuales y actuaciones musicales de diversa índole, consolidando a Bermejales con los valores de Cultura, Naturaleza y Turismo.

Detalles del Acto Central: Una experiencia inmersiva

El evento del domingo promete ser un festín para los sentidos y una acción concreta de regeneración ambiental.

El recorrido: Los asistentes podrán caminar entre la nueva masa arbórea donde se han instalado placas de aluminio con poemas seleccionados.

Letras de renombre: El recital contará con figuras de la talla de Álvaro Salvador, Ángeles Mora y Chema Cotarelo, junto a una nutrida delegación de poetas locales y los ganadores del concurso de poesía escolar, fomentando el arraigo en las nuevas generaciones.

Música en vivo: La joven pianista Paloma Herrero Ocaña será la encargada de ambientar las lecturas, creando una atmósfera de reflexión y celebración.

Objetivos del Proyecto

Recuperación Ambiental: Restaurar la masa arbórea perdida mediante acciones simbólicas y concretas.

Fomento Literario: Dar voz tanto a poetas consagrados granadinos como a talentos emergentes de la comarca.

Identidad Territorial: Posicionar a la zona como un referente del turismo cultural sostenible.

El cierre de la jornada contará con un brindis de honor gentileza del Ayuntamiento de Arenas del Rey, celebrando este puente cultural que, aunque nacido en nuestras latitudes, hoy florece con fuerza en el sur de España.