“Tierra adentro”, la otra Argentina

Por Alejandro Frias

(Escritor-periodista)

Tapa del libro "Tierra adentro"

Un arroyo en la solitaria inmensidad pampeana, la imponencia de los glaciares, una laguna al pie de cerros inasibles, la inquietante aridez de la Patagonia, gente trabajando, gente cerrando un día en torno al fogón, animales salvajes y domésticos, rutas que se pierden hacia la nada (o hacia otro todo). Estas son sólo algunas de las imágenes que componen “Tierra adentro”, el nuevo libro de Céline Frers y cuan el cual la fotógrafa nos lleva a recorrer la Argentina.

Cada instantánea de este libro es como el retrato de nuestra introspección. Hay mucho silencio entre las páginas de “Tierra adentro”, y con ese silencio Frers nos pone ante la posibilidad de mirarnos, de contemplarnos en la pequeñez de lo que somos.

La fotógrafa nos hace sentir el viento y la lluvia, el calor de un fuego en medio de la noche y nuestro valor en lo inconmensurable del cielo nocturno. Contemplar esa tierra adentro en la mirada de Frers es contemplar también nuestro propio e individual adentro.

“Este libro nació a pesar de mí, no hubo nada que pudiese hacer para disuadirlo”, comienza diciendo Frers en el prólogo de “Tierra adentro”. Como muchas cosas que suceden a pesar de nosotros, sin que podamos presentirlas ni percibirlas. Por eso, queriendo saber más sobre ese impulso, se lo preguntamos directamente a ella.

“El libro nació a pesar de mí, conscientemente digo, porque el amor que siento por mi país, por mi ‘querencia’, me excede, brota de mis entrañas”, nos resume Frers, y agrega: “Sentí la necesidad de transmitirlo porque siento que mucha gente, muchos argentinos, ni se imaginan que existe… tanta belleza. ‘Tierra adentro’ es la otra Argentina, muy distinta a la de los problemas económicos y sociales que enfrentamos constantemente como país. Este libro está contado con mucho cariño y admiración por esta tierra salvaje y simple que existe saliendo de las grandes ciudades”.

Ese cariño y admiración al que se refiere la fotógrafa se puede sentir a través del libro, de la misma manera en que se puede percibir que detrás de cada imagen hay mucho más que la búsqueda de la luz adecuada o el foco preciso. En cada imagen se ha puesto en juego el cuerpo.

“Una serie que sin duda implicó cierto grado de dificultad fue arreando hacienda desde las islas de los esteros del Iberá hacia tierra firme. El arreo necesita de muchas personas, se realiza al final del verano y suele durar dos días. Es preciso nadar o jinetear en pelo el caballo, llevando el ganado de isla en isla hasta llegar a destino. Me ha pasado estar haciendo fotos en canoas llenas de agua, donde la prioridad del canoero, lógicamente, era salvar su hacienda. A los terneros cansados que se están por ahogar se los sube a la canoa, aunque a veces se resisten y patean. Es una lucha constante. Y ahí estaba yo, empapada, con tres terneros pateando dentro de una canoa diminuta, a centímetros del agua y a escasos segundos de darnos vuelta y perder mis equipos fotográficos y todo el material capturado. En pánico. Son esos momentos en los que me río por dentro, incrédula de la situación, pensando que no hay mucho que pueda hacer, más que un poco de equilibrio”, cuenta Céline Frers, sintetizando más de una década de trabajo en la construcción de este libro, destacando también que el sólo hecho de llegar a cada lugar lograr intimidad con la gente implican un gran desafío.

En busca de la imagen totalizadora (Foto gentileza de Céline Frers)

Y en cuanto a su producción, Frers explica: “Siempre tengo un libro y una temática en mente. Esto me ayuda a profundizar en esos temas y volver sobre los mismos”, y respecto del material que compone “Tierra adentro”, señala: “El libro tiene fotografías de todo mi recorrido como fotógrafa, hay fotos que tienen 12 años y otras más recientes. Siempre está la idea de hacer libros nuevos y uno va juntando material. De todas maneras, la idea concreta de este libro surgió luego de publicar ‘Tierra de gauchos’, hace siete años aproximadamente. Y ahora ya empezaré a pensar en el próximo…”.

Céline Frers nos invita a seguir sus pasos a lo largo y a lo ancho de un país inabarcable y al que sus fotografías nos ayudan a conocer un poco. Mucho territorio andado, muchos caminos transitados, muchas huellas caminadas. Algo que Frers sintetiza en pocas palabras: “Los kilómetros recorridos son muchos. En camioneta, a pata o a caballo… Hace falta andar y andar, pasar tiempo con la gente, para llegar tierra adentro”.