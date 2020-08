Sonia Bazanta Vides nació en 1940, en el poblado de Talaigua en la isla de Mompós, y se hizo Totó la Momposina cuando Mohana le respondió al cantar una plegaria. Recibió el eco del espíritu burlón del mar y ella se puso a reír, y rió hasta que su risa fue una ola de música bullerengue.

La Totó cree que bailando se acomoda el universo y cantando se curan los males. Siempre se despide de los escenarios con una sonrisa y una mirada brillante de amor mestizo.

El mundo la descubrió en 1982, cuando cantó y danzó en Estocolmo, Suecia, durante la entrega del premio Nobel de

literatura a su amigo Gabriel García Márquez.

En Santa Marta la escuché entre pescadores, y en Barranquillas cuando la emisora ‘Región Caribe Radio’ sonaba fuerte en un taller arreglador de abanicos.

–La música es como el hombre. Debe crecer y no quedarse en un museo o en lamentaciones –dice la diva descalza de los colombianos.

Suena Yo me llamo cumbia y desde el fondo del ómnibus llegan los aplausos.

Leyenda de Mohana. Es la hembra del Mohán y es parecida a la Madre de Agua, pero más agresiva. No permite que le revuelvan la superficie del agua donde flota plácidamente.

–¡Es Totó! –me dice el colectivero con tono reverencial, mirándome por el espejo.

–Sí, ella es la cumbia –respondo.

–¡No! –casi en un grito, salta el conductor. Y en un tono también alto, pero explicativo, dice–, ella es la cumbia, la

gaita, el porro, la chalupa, el sexteto, el mapalé... ¡Ella es Totó!

