“Semillero”, un libro que propone el diálogo intergeneracional entre artistas y escritores

Por Alejandro Frias

(Escritor y periodista)

Mario Araniti es abogado. Pero también es baterista. Y, además de muchas otras cosas, es el administrador de un tradicional balneario popular de las afueras del Gran Mendoza, Parque de Agua Saucelandia, ubicado en el distrito El Sauce, en el departamento de Guaymallén.

Ahí, en “El Saucelandia”, como es más conocido el lugar, desde hace cinco años, en febrero, Mario Araniti y Lidia Araniti organizan El Semillero Sergio Embrioni, un encuentro en el que se reúnen artistas gente de la literatura de varias generaciones. Durante la jornada, además de exposiciones de plástica y fotografía, entre otras actividades, nuevas bandas de música muestran lo suyo ante un público de lo más heterogéneo y entre quienes hay gente con trayectoria en las artes que hacen sus devoluciones.

Así, por ejemplo, una banda que está dando sus primeros pasos puede recibir devoluciones de músicos como Marciano Cantero o Gonzalo Gorordo, o los consejos de periodistas de la trayectoria de Walter Gazzo, por ejemplo. Y, de la misma manera, quienes hayan elegido otras formas de manifestarse a través del arte o la literatura se encontrarán con la apertura de pintores, muralistas, escultores, fotógrafos, escritores, técnicos en sonido…

Cuando Mario Araniti creó este encuentro, la idea era muy simple: que en El Semillero Sergio Embrioni las generaciones de artistas y escritores se reunieran para intercambiar experiencias. Pero después de cinco años de realización, pensó en dar un paso más, en dejar registro que ampliara las fronteras de Saucelandia y de la jornada anual, en generar una herramienta para que esos consejos, esa experiencia de las generaciones anteriores llegara a la juventud donde quiera que esta se manifestara.

Y así nació el libro “Semillero Sergio Embrioni”, en el que Mario Araniti dice, sencillamente: “Semilla es la poesía de la vida y la ilusión. Semillero es el ámbito que esta encuentra propicio para iniciar su desarrollo”.

“Por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y por qué seguimos, son las preguntas que nos formulamos cada año antes de iniciar la organización del evento. Y es en respuesta a esas preguntas que renovamos la iniciativa: para dar una oportunidad a los músicos jóvenes de mostrar su potencial, porque tenemos un compromiso con lo cultural, la gente de nuestra provincia, y en particular, con los jóvenes. Y por sobre todo, porque somos fieles a nuestros ideales de buscar, dar lugar y crear espacios de apertura, expresión personal, contención y divertimento”, detalla Lidia Adriana Araniti en uno de los textos introductorios de este libro en el que participan Elena Embrioni, Marciano Cantero, Walter Gazzo, Gonzalo Gorordo, Gabriel Del Innocenti, Ariel Larriba, Fernando Rosas, Mónica Souza, Gabriel Fernández, Silvina Livellara, Rebeca Sarelli, Fernando Luis Abdala, Oscar Vangieri Rinaldi, Toti Reynaud, Leonardo Sánchez, Viviana Laporte, Marcelo López, Gustavo Casaño, Javier Segura, Marcelo Padilla, Adriano Sabéz, Jorge Néstor Criach y quien firma este artículo.

Un diálogo abierto con el mañana

A partir de concebir la idea del libro, Mario Araniti convocó a artistas y escritores a producir un texto en el que compartieran su historia, las buenos y los malos momentos que atravesaron en su camino, las recomendaciones que cada quien considerara pertinente dar a la juventud, en definitiva, las luces y las sombras con las que quien empieza una carrera en el arte o la literatura se puede hallar.

“Y todas las experiencias sirven en el camino de hacerse artista. Más arriba mencionaba la rigidez y la búsqueda de la perfección de los Enanitos Verdes, que tuvieron el lado bueno de darnos resistencia y tenacidad para abordar lo que la vida nos deparó después. En cada momento tuvimos que estar preparados, con la canción justa, la actitud justa, y listos para hacer la tarea. Y fue fantástico”, dice Marciano Cantero en su texto.

“Lo más valioso que posee una obra es, sin duda alguna, el camino recorrido con el otro. Como artista, lo que te puedo asegurar es que cada vez que veas tu obra, verás momentos, personas y escenas, activarás recuerdos, sentimientos y emociones... puedes, como en una película, apreciar nuevamente quiénes estaban a tu lado, ayudando y acompañando o compartiendo el logro”, detalla la artista plástica Mónica Souza.

“Si de verdad vas a ser escritor/a, no busques un salvoconducto llamado ‘carrera que me dará de comer’. Este es el consejo más controvertido que te doy, pero es así como lo siento, aunque en la realidad existan casos testigos que me contradigan”, deja en claro la dramaturga Silvina Livellara.

Los anteriores son tres citas que, intuyo, resumen mejor que mil (y mis) palabras lo que significa y el contenido de “Semillero Sergio Embrioni”. Y, sin duda, este diálogo que Mario Araniti permite que se abra a partir de este libro no es solamente entre el hoy y el ayer, sino, y especialmente, un diálogo abierto con el mañana.

Un libro de descarga gratuita y un gesto de solidaridad

El broche definitivo para una propuesta como esta es la posibilidad de conseguirlo de manera gratuita el libro.

“Semillero Sergio Embrioni” se puede leer online en la plataforma Mendoza en Casa, a través del link https://mendozaencasa.com/semillero-dedicado-a-la-memoria-de-sergio-embrioni/8356/ o solicitar la versión digital en pdf a través de las redes sociales, @marioaraniti o en Facebook como Emiliano Mario Araniti (https://www.facebook.com/emilianomario.araniti).

El libro es de acceso gratuito, pero Mario Araniti pide que quienes reciban el libro, en la medida en que lo deseen y puedan hacerlo, realicen una donación de alimentos a algún merendero o comedor social o escolar. Cualquier mínimo gesto de solidaridad dará por bien pagado su ejemplar de “Semillero Sergio Embrioni”.