Comienza el Primer Mercado de Letras en Godoy Cruz, Mendoza

Desde este martes y hasta el sábado inclusive, se realizará en Godoy Cruz, Mendoza y con transmisión en vivo vía Facebook Live, el Primer Mercado de Letras, una propuesta que pone en relevancia la labor de las editoriales.

El encuentro, que reúne 16 sellos nacionales, fue organizado por la Subsecretaría de Industrias Creativas de Godoy Cruz, a cargo de Diego Gareca, con quien El Diario de Carlos Paz dialogó para conocer más acerca de esta propuesta.

Diego Gareca, el prestigioso gestor cultural mendocino tiene a cargo hoy la Subsecretaría de Industrias Creativas de Godoy Cruz.

¿Cómo surge la idea del Mercado de Letras?

Bueno, la idea tiene como dos aristas. La primera tiene que ver con el mercado editorial, que es parte de ese total de la producción cultural que genera al año ingresos millonarios y en la que están involucrados un montón de actores, y en el caso particular de las editoriales, involucra diseñadores, correctores, imprentas, librerías, es decir, toda una cadena que nos pareció relevante destacar. En este sentido, no es una feria del libro, porque el acento está puesto en las editoriales y no en autores en particular. Por otro lado, la segunda arista sería, que el libro ya no es considerado un objeto sin posibilidades de modificación. No sólo han cambiado las formas de la lectura, sino también las formas en las que esas lecturas llegan a la gente. En la actualidad, desde el libro tradicional hasta el artesanal, los fanzines y las publicaciones digitales, todas conforman un cúmulo que hacen al mercado editorial. Por eso, nosotros, desde Industrias Creativas, creemos necesario poner el ojo en este mercado y potenciarlo.

Pero, viendo la programación, diría que casi todas las actividades son para un público amplio, no sólo gente relacionada con lo editorial.

Claro, porque la idea es generar este encuentro pero, a la vez, considerar que detrás de cada libro hay un público lector que muchas veces no conoce el procedimiento de cómo llegó ese libro a sus manos. Hablar del mercado editorial es hablar tanto de quienes producen los libros como de quienes los leen. O mejor, desde la idea, es decir, el texto, hasta la lectura, si se quiere, a la sombra de un árbol. Por supuesto, hay propuestas que tal vez interesen sólo a los editores, como la entrevista a Oche Califa, pero incluso conocer lo que él tiene para decir puede ser importante para un público amplio.

¿Y también se incluyeron en la programación a los departamentos de Mendoza?

Es que es necesario darle visibilidad a lo que sucede, en este caso a nivel editorial, fuera del Gran Mendoza. Por supuesto, no en todos los departamentos de Mendoza hay editoriales ni todos los departamentos tienen proyectos de publicación, pero este tipo de actividades dan la oportunidad de mostrar la literatura que se hace más allá de las urbes. Y si bien en los departamentos no hay muchas editoriales, sí hay escritores y escritoras, que muchas veces financian sus libros, entonces es necesario que ese trabajo también se conozca, y creemos que Industrias Creativas es un buen ámbito para mostrarlo.

Volviendo a las editoriales, hay desde grandes hasta pequeñas en la programación.

Insisto con lo que decía antes: el mercado editorial es enorme y tiene una gran cantidad de actores, y la idea del Mercado de Letras es reunir las distintas manifestaciones para que el público conozca lo que sucede con la literatura. En el programa, como bien decís, te podés encontrar con editoriales como El Ateneo, que tiene distribución nacional, o proyectos como el de La Fanzinera del Sur, que se manejan principalmente en ferias y tienen distribución en algunas librerías. El abanico es amplísimo, y queremos que la mayor cantidad de manifestaciones estén presentes.