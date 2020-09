"La Historia como nunca antes te la habían contado”, de Javier Rubio Donzé, una gran propuesta de divulgación

Por Alejandro Frias.

(Escritor y periodista)

Hay frases de las que se tiene tendencia a desconfiar. Son muchas, pero me voy a referir a una en particular, esa que reza “como nunca”. Cuando alguien dice que determinada experiencia será “como nunca”, yo, en particular, me atajo.

“Andá a tal heladería y vas a disfrutar como nunca”; vas y no hay nada nuevo, salvo el nombre de los gustos, con suerte. “Descargá tal aplicación y el teléfono te va a andar como nunca”; lo hacés y el resultado sigue siendo que tu aparato ya es obsoleto… Pero, como siempre las excepciones confirman la regla, quiero referirme a una excepción, a una maravillosa excepción, concretamente, al libro “La Historia como nunca antes te la habían contado”, de Javier Rubio Donzé (El Ateneo).

Hace unos días llegó a mis manos este libro, y a pocas páginas del comienzo confirmé que, definitivamente, en él nos encontramos con la Historia como nunca nos había sucedido.

Por supuesto, como buen libro de Historia, progresa en capítulos cronológicos, es decir, Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea, a los que les sigue un capítulo en el que reflexiona sobre el futuro de la humanidad. Pero luego incluye en completísimo capítulo titulado “Historia del Arte a través de la Arquitectura”, al que le sigue el de “Curiosidades Históricas” para cerrar con uno titulado “Fraseando”, en el que se citan frases de más de 150 personalidades de la política, el arte, la literatura, etc.

Bien. Habiendo llegado hasta acá, cualquiera podría preguntarse en dónde está ese “como nunca” que no nos defraudará y que hace de este, según lo dicho más arriba, un libro de excepción… Pues vamos hacia eso.

Lo primero que hay que decir es que este libro es el resultado del proyecto Academia Play, un canal de YouTube dedicado a la divulgación histórica en el que, en capítulos breves, de entre siete y veinte minutos, se desarrollan temas a partir de una prioridad muy sencilla: ir al grano.

Esta prioridad es trasladada al papel, a este libro que en el que el comienzo de cada capítulo cuenta con un código QR cuya lectura lleva de inmediato al programa en YouTube en el que se trata el tema, de manera de que entre el libro y el canal los temas en cuestión se amplían.

Y hay más. Para el relato de cada hecho histórico se recurre tanto a ilustraciones y a veces diagramas, como así también a un lenguaje coloquial, de fácil acceso para jóvenes. Ambas cosas hacen más accesible y comprensible la información, lo que transforma a “La Historia como nunca antes te la habían contado” en un gran libro de divulgación histórica.

Hay frases hechas ante las que podemos tener cierta reticencia. Pero el “como nunca” en este libro es, definitivamente, tan cierto como nunca.