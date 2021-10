 Álvaro La Rosa Talleri: «El OCIb es un ejemplo de intercambio cultural basado en el respeto mutuo»

Este miércoles 13 de octubre, se inaugura en el renovado Puerto de Huelva la exposición "Pasado Presente" de Álvaro La Rosa Talleri y Asmat Chirinos-Zavala.

Los dos artistas peruanos conmemoran el Bicentenario de la Independencia del Perú en el marco del Otoño Cultural Iberoamericano 2021 ( OCIb) que se está desarrollando en la ciudad andaluza.

El Diario de Carlos Paz entrevistó a Álvaro La Rosa Talleri.

Rescate

- ¿Cuál fue el motivo de su venida a España?

- En 1982 el ICI -Instituto de Cooperación Iberoamericana- me otorgó una beca de postgrado de Arquitectura en la Fundación Rafael Leoz y al año siguiente otra beca de dos años para la especialidad de Urbanismo en el IEAL -Instituto de Estudios de Administración Local-, ambas en Madrid. En esa década el Perú pasaba por una situación social muy delicada, mientras que en España surgía el desarrollo económico y el entusiasmo con la nueva democracia. Empecé a trabajar como autónomo, obtuve la Residencia y luego la Nacionalidad.

- ¿Cómo nace su vocación artística?

- Desde pequeño fui un niño curioso y observador, me interesaba el diseño de las cosas, la creatividad, la geometría, la carpintería, hasta fabricaba algunos de mis juguetes, hacia construcciones con el Meccano y maquetas para el tren eléctrico. Posiblemente sea un carpintero frustrado que terminó como arquitecto.

- ¿Cuál ha sido su formación?

- Durante mi formación como arquitecto en los años 60, dentro de la ideología de la Bauhaus, llevé además cursos electivos de pintura, escultura, grabado, fotografía, tratamiento de metales, etc. y años después en Madrid y de conocer las obras del Grupo El Paso entre otras grandes obras, me animé a activar esta faceta dormida.

- ¿Cómo clasificaría su estilo?

- No soy afecto a las clasificaciones y etiquetas. Mi trabajo no es fruto de lo que veo, sino de lo que pienso y siento, buscando en lo posible un equilibrio entre la razón y la emoción. La razón en la forma, en la geometría y la emoción en el color. Me gusta desarrollar una serie sobre un tema en concreto y en ella puedo expresarme mediante pintura, grabado, escultura o dibujo.

- ¿Cómo definiría el arte, la belleza?

- Leí una definición simple que me gustó; “El arte es hacer las cosas bien”, y es cierto. En Andalucía oímos con frecuencia “Que arte tienes” y es referido a las más diversas actividades que tienen un resultado agradable, que llama la atención, que gusta. El concepto de belleza está ligado a los valores culturales de cada grupo humano. Con la globalización hay una transculturización y los valores estéticos traspasan fronteras cada vez más.

Tanta gente tangente





EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

¿Qué significa para Usted la independencia del Perú?

- Es algo natural el deseo de libertad, de tener derecho a la toma de decisiones, de nuestra autonomía, de ser independientes. El 28 de Julio de 1821 el General José de San Martín proclamó la Independencia del Perú, creándose así la Republica Peruana. Este hecho histórico, digno de todo respeto, es lo que hoy, el pintor Adolfo Asmat Chirinos-Zavala y yo venimos a conmemorar en el Puerto de Huelva.

¿Le hubiera gustado vivir en el Virreinato?

Depende. No es fácil responder. Depende en que grupo social; de los lugareños o de los foráneos. En todo caso, en donde estuviere ubicado defendería la libertad, la integridad cultural y económica. Si fuera el caso aplicaría el sentido común basándome en “no hacer a otro lo que no quieres que te hagan a ti”.

EL SIGLO XXI Y EL OCIb

- En la perspectiva del siglo XXI, ¿cree que son más fuertes los motivos para favorecer la aproximación entre nuestros países o permanecer vigentes las razones que provocaron la independencia?

- Cualquier acontecimiento o hecho histórico da margen a diferentes valoraciones, unos lo celebran y justifican, otros lo demandan y condenan. Lo grave radica en ocultar verdades y argumentar banalidades para perpetrar actos delictivos y así justificar lo ocurrido. Pedir perdón es una necedad. Se deben aclarar y reconocer los hechos.

La globalización es una realidad incuestionable, la interdependencia es cada vez mayor, en sí ya es un motivo más que suficiente para mejorar las relaciones, pero se debe de evitar la prepotencia, la dominación. En cuanto a la independencia, todos anhelamos la libertad, y el derecho a tomar decisiones.

La excelente labor que viene desarrollando el Otoño Cultural Iberoamericano es un magnífico ejemplo de la búsqueda del intercambio cultural y la convivencia basada en el mutuo respeto. Personalmente estoy muy agradecido al OCIb por haberme dado la oportunidad de presentar exposiciones individuales, en Sevilla 2017 y otra aquí en Huelva 2020.

ALVARO LA ROSA TALLERI

Breve biografía

En 1982, el autor, dejó su estudio, sus trabajos y Lima, su ciudad natal, para viajar a Madrid por la beca de postgrado de Arquitectura obtenida en la Fundación Rafael Leoz. Al año siguiente obtuvo otra beca por dos años para la especialidad de Urbanismo en el IEAL, Instituto de Estudios de Administración Local, también en Madrid. Durante su formación como arquitecto en los años 60 llevó además cursos de pintura, escultura, grabado, fotografía y tratamiento de metales. Desde su llegada a España disfrutó visitando museos que reactivaron sus inquietudes artísticas. Ya en Lima había ganado dos primeros premios en concursos de carteles, uno en 1968 para la Facultad de Arquitectura y luego otro en 1970 para el Colegio de Arquitectos del Perú. En Madrid combinó sus actividades arquitectónicas con las artes gráficas y las artes plásticas. En 1983 recibió el primer premio en pintura y el segundo en fotografía en el Colegio Mayor Guadalupe. En 1989 gana el primer premio de pintura en el Centro Asturiano de Madrid y al año siguiente gana el segundo premio de pintura en este mismo organismo. En 1993 gana el segundo premio de pintura y medalla de bronce en la Primera Bienal de Bellas Artes de Lima. Durante varios años expone en diversas ciudades de España y también en Bulgaria, Chile y Perú. En 1991 se traslada a Jerez y durante más de una década trabaja como arquitecto en tasaciones inmobiliarias. En 2003 gana el concurso arquitectónico para la nueva sede del -COII- Colegio de Ingenieros Industriales en Cádiz, edificio en la Plaza San Severiano. Tiene obras de arquitectura en: Lima, Chincha, Guayaquil, Jerez de la Frontera, El Pedroso en Sevilla, Chiclana, San Fernando, Jarana y Cádiz. Y obras de artes plásticas en: Bolivia, Bulgaria, Cuba, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Noruega. En esta oportunidad, con el pintor Adolfo Asmat Chirinos-Zavala, exponen conmemorando el Bicentenario de la Independencia del Perú, 1821 – 2021.