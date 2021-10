Se despidió un emblema de las letras y del periodismo

Por Pedro Jorge Solans

Aún no puedo reaccionar. La noticia me pegó en el pecho. Del otro lado del teléfono, Madeleine Soutié Rodríguez me dice que no quería darme la noticia pero que lo debía hacer: "Marta murió. La encontraron muerta. Del sueño a la muerte, no sufrió Pedro. Ayer no me contestaba el teléfono y me alarmé..." Quedé sin fuerzas, sin voz, mi alma empezó a hurguetear los proyectos postergados por la maldita pandemia. La gira por España, el envío de su última novela inédita Lenita que después le cambió el nombre, la reedición del Harén de Oviedo, su visita a Argentina para comer y beber lo que más le gustaba: un exquisito asado y un vino malbec, el homenaje en el Otoño Cultural Iberoamericano, en la Feria del Libro Iberoamericano de Chaco. Quedó inconcluso un libro en dupla, cuyo originales están aún en Acercándonos ediciones de Buenos Aires, los recuerdos en la Universidad Latinoamericana (Unila) de Brasil, tu visita a la Cataratas del Iguazú junto a Madeleine e Inés.

Y por otro lado, el último correo de ella recibido el viernes pasado, a menos de 48 horas de su partida, dónde con su mejor humor me daba tareas como siempre: "Profesor.- Por las dudas, te mando de nuevo el texto de Clementina del cual te escribí y luego del apagón no me da como enviado. No se pierde nada. Ahora va. Una cosa así le haría falta a JUANA... Vale."

En el hotel Castelar de Buenos Aires, hablando y escribiendo sobre su novelística.

Ahora solo puedo decirte Martica, maestrica, querida, que seguiré difundiendo tus novelas y recordaré siempre, pese a que no pudiste compartir con tu familia cordobesa, los Solans, los proyectos que querías.

En su participación en el Otoño Cultural virtual realizado en Carlos Paz en el 2020 donde Corprens editora presentó su primer e-book- Las campanas de Juana la Loca.

Irradió tanta luz que su despedida no parece cierta. Brilló como solo pueden hacerlo aquellos que no le temen a la muerte porque han sabido vivir con tal intensidad, que no podrán irse de los senderos que trazaron.

Con esa seguridad dijo adiós Marta Rojas este domingo 3 de octubre, justo cuando el periódico Granma celebraba su aniversario 56, siempre bajo su guía.

A consecuencia de un infarto falleció la Premio Nacional de Periodismo José Martí, Premio Casa de las Américas y Premio Alejo Carpentier de novela, quien se destacase tanto en el periodismo como en la literatura, donde cuentan a su haber seis novelas y varios libros testimoniales. Entre ellos el que recoge el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y el juicio de Fidel, El juicio del Moncada.

La intelectual, Héore Nacional del Trabajo, no solo es reconocida por relatar los sucesos del Moncada, sino también por su labor como primera corresponsal de guerra, cubana y latinoamericana en la guerra de Vietnam durante alrededor de 10 años, además de fundar el periódico Granma y haber sido jurado del prestigioso Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes.