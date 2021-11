Nélida Piñon ingresó a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes

Por María José Romero Santiago

La escritora y periodista brasileña Nélida Piñon depositó este miércoles en la Caja de las Letras una amplia colección de libros, fotografías y objetos personales y familiares que resumen su premiada trayectoria como gran dama de las letras en lengua portuguesa y muestran su especial querencia por España, tierra de sus ascendientes. Es la primera vez que una autora en portugués entra en este rincón de la sede del Instituto Cervantes, que desde hoy adquiere «una dimensión iberoamericana», según destacó Luis García Montero.

Nélida Piñón (Río de Janeiro, 1937), que acaba de recibir la nacionalidad española, depositó en la antigua cámara acorazada una primera edición de su primera obra, Guía-mapa de Gabriel Arcanjo (1961), que la consagró con autora reconocida, así como el manuscrito de su novela La república de los sueños (A república dos sonhos, 1984). Su último título publicado es Un día llegaré a Sagres (Alfaguara), y sobre él charló después con el escritor, editor y periodista Juan Cruz.

En la misma caja de seguridad, la número 1261, dejó más retazos de su trayectoria creativa: otros libros, fotografías (como el de la recepción del Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2005), discursos (casi todos en español) y diversos textos.

De su vida personal y familiar legó plumas de escribir que pertenecieron a su padre y a su abuelo, el abanico de su madre y su abuela, marcapáginas, un muñeco de Popeye con el que su madre le animaba a comer en su infancia, otros muñequitos con su figura comprados en ferias populares («estar en el imaginario popular es el mayor honor para un escritor»), una tortuguita que perteneció a la mítica Carmen Balcells (cuyo hijo, responsable de la agencia literaria barcelonesa, acompañó a la autora) y paquetes cerrados con mensajes para amigos.

En definitiva, «huellas que uno va dejando sin tener noción de lo que está haciendo», explicó en español, retazos de la larga vida de quien se definió como «una nostálgica y sentimental, aunque también una mujer de gran disciplina».

El legado tendrá como destino final la biblioteca patrimonial del Cervantes, que la institución ha abierto este año en su sede de Alcalá de Henares (Madrid), ciudad natal de Miguel de Cervantes.

«Configurar una comunidad iberoamericana»

El director del Instituto Cervantes destacó la importancia demográfica que suman las lenguas española y portuguesa, e insistió en la voluntad de la institución de «configurar una comunidad iberoamericana», una especie de hermandad España-Portugal-Hispanoamérica-Brasil. La entrada de Nélida Piñon en la Caja de las Letras corrobora y permite avanzar en este objetivo.

Luis García Montero agradeció también el «generosísimo legado al Cervantes» de la autora brasileña, quien ha donado su biblioteca personal al centro Cervantes de Río de Janeiro.

Nélida Piñon es hija de madre brasileña con ascendencia gallega y de padre gallego. Hacia 1910, su abuelo materno Daniel (Nélida es un anagrama de este nombre) emigró desde Pontevedra a Brasil, hechos que quedan reflejados en La república de los sueños. Esos orígenes han marcado su obra creativa y su trayectoria, hasta convertirla en una ferviente defensora del entendimiento entre las comunidades literarias de habla española y portuguesa.

Tras la entrega del legado, y ya en el salón de actos, la autora homenajeada mantuvo una charla sobre su última novela con el editor Juan Cruz, precedida de palabras de García Montero y de Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara.

Un día llegaré a Sagrés, recién publicada en español, narra la historia de Portugal a través de su protagonista, Mateus, un joven aparentemente insignificante, un campesino temerario en un momento en el que lo más necesario es, precisamente, la temeridad



Algo de su vida



Nélida Piñón (Río de Janeiro, 3 de mayo de 1934) es una escritora brasileña, nacida en Vila Isabel (Río de Janeiro), y miembro de la Academia Brasileña de Letras. Su nombre es, como ella vio tardíamente, un anagrama del nombre de su abuelo Daniel, diligente y grato para ella.

Sus padres y abuelos eran emigrantes gallegos. Eran de Cotobade, en la provincia de Pontevedra, de donde se considera deudora, y que la nombró hija predilecta. Debido a la familia que tiene allí, realiza numerosos viajes a España. Su madre, Carmen, muerta en 1998, fue gran referencia junto con su abuelo (el padre murió en 1958). A los cuatro años fue a vivir a Copacabana. A los diez, viajó con sus padres a Galicia, a Cotobade.​

Nélida Piñón estudió y se graduó en periodismo en la Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Se lanzó a la literatura con la novela Guía-mapa de Gabriel Arcanjo, publicada en 1961,4​ que contiene como temas el pecado, el perdón y la relación de los mortales con Dios. Luego, ha escrito un buen número de novelas y cuentos. Además, ha publicado sobre temas biográficos y libros importantes de ensayo, como Aprendiz de Homero (2008) y La épica del corazón (2017), donde se percibe de nuevo el homenaje continuo a Machado de Assis.

Su libro La república de los sueños (1984) trata de la concreta emigración que realizaron sus padres y abuelos desde Galicia hasta Brasil, y todas las penurias que sufrieron. Es un libro que la condujo a su gran difusión, aunque era bien conocida en Brasil (y se tradujo al español pronto su novela Tebas de mi corazón). Pero desde ese año sus libros se tradujeron a más de veinte idiomas.

Fue editora y miembro del consejo editorial de varias revistas en Brasil y el exterior. También ocupó cargos en el consejo consultivo de diversas entidades culturales en su ciudad natal.

En 2005, obtuvo el Premio Jabuti. En junio de 2007, fue elegida miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua.

Es la primera mujer que llegó a ser presidenta de la Academia Brasileña de Letras, en 1996. Entre otras distinciones, Piñón recibió el Premio FIL de 1995. También en 1995, obtuvo el internacional de Literatura Latinoamericana Juan Rulfo. Luego se acumularon los galardones.

En 2003 recibió el XVII Premio Internacional Menéndez Pelayo. Recibió los más variados premios a lo largo de más de 35 años de dedicación a las letras. Destaca el Premio Príncipe de Asturias de las Letras (15 de junio de 2005) por su "incitante" obra narrativa, artísticamente sustentada "en la realidad y la memoria, y también en la fantasía y los sueños", según el acto del jurado. Concursaban para el mismo premio escritores de fama, como los americanos Paul Auster y Philip Roth, y el israelí Amos Oz. Su discurso está en Aprendiz de Homero. En abril de 2007, recibió un doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, máximo reconocimiento que otorga dicha casa de estudios.

Sus obras

