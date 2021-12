Se presenta en Lima "Periodismo estilo comando" de Mónica Vecco

por Alejandro Sánchez-Aizcorbe.

(Escritor, periodista y catedrático)

(Especial para El Diario de Carlos Paz)

Martes, 21 de diciembre, 11 a.m. hora argentina, 9:00 a.m. hora peruana. Enlace Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81743317162?pwd=M0ZmVG1KQk0zZXN6ZHI4MzdNK0pEdz09

El libro de la famosa periodista peruana Mónica Vecco, Periodismo estilo comando, ha sido publicado en 2021 por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (decana de América) junto con The Latino Press del Instituto de Escritores Latinoamericanos, Hostos Community College, City University of New York (CUNY).

La autora es una de las figuras más importantes del periodismo de investigación en la actualidad. Vecco ofrece un testimonio ineludible sobre la Guerra Sucia en el Perú (1980-1992), que costó la vida de 70,000 personas, y que forma parte de los conflictos internos ocurridos en Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, El Salvador y Guatemala.

En su primera parte, la entrega de Vecco incluye un tratado sobre la historia del periodismo de investigación y su metodología operativa, imprescindible para las nuevas generaciones de comunicadoras y comunicadores.

En la segunda parte, Vecco narra su experiencia profesional durante la década de 1990, marcada por la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, que cumplen largas penas de carcelería por delitos de lesa humanidad y corrupción. La mafia fujimorista, mediante la candidatura de Keiko Fujimori (hija de Alberto), estuvo a punto de ganar las elecciones celebradas en 2021, y, vía España, ha establecido lazos con el neonazismo internacional.

La formación de una internacional de ultraderecha es un asunto grave. Sus líderes y fieles se proponen destruir la democracia, "que es la peor forma de gobierno excepto todas las otras que se han intentado de vez en cuando" (Churchill). Si no fuera por el periodismo de investigación, no conoceríamos las entretelas del nuevo intento de tomar el poder por parte de los remozados nazismo, fascismo y falangismo en Europa, y los trumpismos, bolsonarismos y sicariatos en las Américas.

La fuerza vital y la insobornabilidad de Vecco reiteran la necesidad del periodismo de investigación, sin el cual las democracias se derrumbarían, y al que las dictaduras temen como a la parcas encarnadas.

Es en esta grave coyuntura internacional que el libro de Vecco nos reafirma en la lucha por la libertad de expresión. El periodismo es una de las profesiones más riesgosas. Disminuir su riesgo es un imperativo constante, porque el sadismo de las dictaduras de cualquier pelaje ha llegado y llega a suprimir casi absolutamente la libertad de decir lo que vemos y verificamos. El peligro funciona al mismo tiempo como atractivo y repelente para todo oficio. A los jóvenes que se proponen seguir la senda de Mónica Vecco y Edmundo Cruz, vale la pena recordarles lo que escribió João Guimarães Rosa: “Vivir es peligroso.”

La presentación de Periodismo estilo combate se realizará en línea el martes 21 de diciembre a las 11 a.m. hora argentina y 9:00 am hora peruana. Estará a cargo de Edmundo Cruz, periodista de investigación que ha hecho historia en el Perú y en el mundo, de quien firma esta nota, y, por supuesto, de Mónica Vecco. El enlace Zoom es el siguiente: https://us02web.zoom.us/j/81743317162?pwd=M0ZmVG1KQk0zZXN6ZHI4MzdNK0pEdz09