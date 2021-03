Abren un nuevo espacio para las letras y las artes de América Latina

Por iniciativa de un grupo de escritores, escritoras, editores y gestores culturales de América Latina se conformó un nuevo espacio para discutir y acordar una agenda de trabajo que tienda puentes fraternos entre las literaturas, las artes y el pensamiento de las culturas latinoamericanas.

El pasado viernes 26 de marzo por la tarde se reunieron en forma virtual donde quedó establecida una agenda de trabajo que comprende una Colección Literaria del Chaco Americano entre Paraguay y el nordeste argentino, en carácter de co edición entre la editorial Servi Libros con sede en Asunción, y Editorial Contexto (Chaco), cuyo primer texto estará dedicado a la narrativa, con 15 narradores/as por cada uno de los países. La selección estará a cargo de los escritores Fernando Pistilli y Francisco Tete Romero. El segundo trabajo estará dedicado a la poesía y el tercero a la dramaturgia. Las tres colecciones tendrán por directores ejecutivos a Fernando Pistilli, Francisco Tete Romero y Daniel Omar Lupo.

También trabajarán sobre una Colección Iberletras, dedicada a la narrativa de países de América Latina y de España, entre la Asociación Cultural Iberoamericana, organizadora del “Otoño Cultural Iberoamericano” y editorial Contexto, bajo la coordinación de los escritores y periodistas Pedro Solans y Jaime de Vicente Núñez.

La agenda incluye la creación de una Revista Digital de nuestra América Latina: literatura, artes e ideas de Nuestra América, dedicada a la literatura, a las artes, a las culturas de nuestra Patria Grande, a las noticias de festivales, ferias, concursos y eventos, reseñas de libros, con un espacio dedicado a la difusión en breves videos de los textos por sus autores/as. En una próxima reunión se avanzará en la creación de un Consejo de Redacción de la revista y en la definición de nombre y secciones. Su frecuencia será trimestral, un itinerario anual de las ferias de libros y festivales para potenciar y enriquecerlos, como por ejemplo, la Feria del Libro del Chaco, este año de carácter internacional, el Otoño Cultural (Ocib) que se realiza en Huelva, España, y el Festival Internacional de la Palabra on line de Antofagasta, Chile, y un foro mensual de este espacio, con mesas temáticas, para ir construyendo el ideario diverso y plural de nuestros modos de pensar y pensarnos en tiempos de encrucijadas civilizatorias. La coordinación del mismo estará a cargo de Daniel Omar Lupo.

Quiénes asistieron

Estuvieron presentes en la primera reunión, de Chile: Patricio Rojas Figueroa: Escritor, Director de la Feria Internacional del Libro de Antofagasta, Editor. De Colombia Medellín, Néstor López, Ensayista, Editor, Gestor Cultural, Directivo de la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. De Venezuela, Carlos Manuel Duque Director del fondo Editorial de la Fundación para la Cultura y las Artes de la Alcaldía de Caracas. De Uruguay, Nelson Caula: Historiador, periodista cultural, escritor. De Paraguay: Fernando Pistilli Miranda, Escritor, Gestor Cultural, Miembro Académico de la Academia Paraguaya de la Lengua.

De Argentina, Formosa: Daniel Omar Luppo: Gestor Cultural, Escritor, Articulador Internacional, de Chaco: Mariela Quirós, Presidenta del Consejo Federal de Cultura de la Argentina y titular del Instituto de Cultura del Chaco. Rubén Duk, Presidente de la Fundación de la Cultura y el Libro y titular de Editorial Contexto, Chaco, co organizador de las Ferias del Libro del Chaco. Elizabeth Bergallo, escritora, antropóloga, docente y ensayista. Francisco Tete Romero, escritor (narrador y ensayista) y director de colecciones de Editorial Contexto y Vice Presidente de la Fundación de la Cultura y el Libro, Chaco, co organizador de las Ferias del Libro del Chaco. Co fundador del Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura de Argentina.

De Córdoba, Pedro Solans, escritor y periodista, director de El Diario de Carlos Paz, Córdoba y consejero de la Asociación Cultural Iberoamericana de Huelva, España, asesor de Corprens editora y del sitio web Rika ruta.com.ar. De Misiones, Carlos Piegari. Escritor y editor del magazine digital NEACONATUS (NEA Argentina).

De Buenos Aires, Juano Villafañe, poeta, director artístico del Centro Cultural de la Cooperación, Bs. As, integrante de la Comisión Directiva Sociedad Argentina de Escritores (SADE) y de la Fundación de la Feria Internacional del Libro de Bs. As. Co organizador del Festival Latinoamericano de Poesía, organizado por el CCC. Co fundador del Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura de Argentina. Carlos Aldazábal: poeta y director de la editorial Suri Porfiado. Director del Espacio Juan L. Ortiz del Centro Cultural de la Cooperación, Bs. As.

No estuvieron en la reunión, pero comprometieron sus presencias: Por Paraguay: Pablo Martínez, escritor y Decano de la Facultad de Medicina de la UNCA (Universidad Nacional de Caaguazú), ex rector de dicha universidad y creador de la editorial de UNCA.

Por Argentina: Mariano Quirós, escritor (narrador). Premio de novela Tusquets, Premio de Novela del Fondo Nacional de las Artes de novela y luego de libro de cuentos; más otros premios internacionales (España).

Por Venezuela: María Isabella Godoy, Presidenta de la Fundación para la Cultura y las Artes de la Alcaidía de Caracas.

Por Nicaragua: Salvador Espinoza Moncada, Subdirector del Teatro Nacional Rubén Darío; escritor y editor.