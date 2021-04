El Festival Cervantino y el homenaje a Javier Laurenza

Por Irina Nemtchénok de Ardila

(Especial desde Panamá)

La celebración del XVIII Festival Cervantino y del Día del Idioma Español en la Universidad de Panamá se inauguró hoy 23 de abril de 2021 con la conferencia del rector Rafael Rodríguez de la Universidad de Abat Oliva CEU de Barcelona, quien disertó sobre las consecuencias lingüísticas de la Pandemia, seguido por la conferencia del poeta y dramaturgo español José María Cotarelo Asturias, titulada “Roque Javier Laurenza, un imprescindible.”

La obra de Cotarelo Asturias homenajea al principal referente de nuestra cultura y máximo embajador de nuestro idioma en el mundo, de ahí es su importancia hoy en día. Sin embargo, los festejos de los Festivales Cervantinos y del Día del Idioma organizados por la Comisión del Departamento de Español han dado cabida también a los homenajes a los autores nacionales y siempre se han distinguido por la participación de destacados escritores, críticos literarios tanto españoles como panameños. Gracias a la persistente y tenaz labor de la Embajada de España, a nuestra Universidad llegaron desde la Madrid para dictar conferencias personalidades tan sobresalientes como el doctor Manuel Lucena; el escritor Luis Del Val; la novelista María Teresa Gallego; grandes especialistas en temas de Cervantes; tales como Rafael de Lira, el doctor Arturo García Ramos, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y crítico literario; el novelista Francisco Ignacio del Valle , Sebastián Mall de Alba, compositor y gran intelectual; el doctor José Manuel Reverte Coma, renombrado internacionalmente escritor, médico, ensayista, poliglota. Además, se realizaron talleres de iniciación y profundización del hábito de la lectura y escritura, los cuales fueron aprovechados por estudiantes, profesores, escritores y público en general que pudieron asistir al Festival.

Se han tramitado envíos de películas premiadas en los concursos internacionales desde España para llevar a cabo cine debates durante los Festivales Cervantinos. En octubre de 2008 gracias a la gestión de la Embajada, el maestro Rafael Serrallet, guitarrista español y su orquesta juvenil La Jocca (Joven Orquesta y Coro de Centroamérica) participó con el concierto conferencia sobre “Música Cervantina”.

En la Galería Universitaria Manuel Amador se ha llevado a cabo un buen número de exposiciones artísticas de reconocidos pintores y fotógrafos españoles. Las exposiciones siempre estaban acompañadas por los catálogos de un incalculable valor educativo que se repartían entre los visitantes.

En esta ocasión muy especial, festejando el XVIII Festival y Dia del Idioma en su versión virtual, también se incursiona en distintas expresiones artísticas donde recibe su genial vivencia tanto la inmortal obra de Cervantes como la del destacado literato y diplomático panameño Roque Javier Laurenza que este año habría cumplido el 110 aniversario de su nacimiento. El poeta y dramaturgo español José María Cotarelo nos expuso sobre la importancia de la producción literaria de Laurenza y sus “sentires” de años que compartió con el poeta panameño en Madrid. El poeta Cotarelo considera muy acertado y justo este homenaje a uno de los grandes literatos no sólo panameño, sino con dimensión internacional. "Sin su magisterio - dice el poeta Cotarelo- posiblemente hoy no hubiera sido más que una leve nube en el horizonte, no este reflejo que emana de su memoria y de su afecto y cuya luz ilumina sus días".

Las Letras ocupan un destacado lugar en el Festival con dos ponencias cervantinas de escritoras españolas María Teresa Gallego y Mónica Miguel Franco.

Los ingeniosos estudiantes de español agrupados en un elenco de la Escuela de Español nos harán testigos de una interpretación, desplegando ante nosotros una generosa muestra de interesantísimos episodios y pasajes de la obra de Cervantes. Con entusiasmo y laboriosidad de todos los miembros de la Comisión del Departamento de Español se ha logrado el objetivo de llevar a cabo el certamen Cervantino y del Dia del Idioma que se han convirtiendo en un acontecimiento tradicional académico y cultural de importancia dentro y fuera de los predios de nuestra Primera Casa de Estudios por su denso y variado contenido y por su alta calidad.

La programación significa una oportunidad privilegiada para acercarnos a diferentes manifestaciones y a los nuevos lenguajes artísticos tradicionales y contemporáneos nacionales e internacionales. Quisiera exhortar a seguir participando y apoyándolo en el futuro estas celebraciones en aras de la construcción de nuestra modernidad cultural.

¡Larga vida al Festival Cervantino y al Dia del Idioma!