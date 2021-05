Piedad Santiago Fernández y su literatura entre Guadix y el hospital

Por José María Chema Cotarelo Asturias

(Poeta y dramaturgo)

La escritora española Piedad Santiago Fernández transita un camino literario que tiene mojones concretos inherentes a la vida cotidiana. Desde su origen, en la mítica Guadix, en provincia de Granada, cuna que compartió con Pedro de Mendoza y Pedro Antonio de Alarcón, hasta su quehacer en el Hospital Universitario granadino Virgen de las Nieves.

Autora de novelas como "Cuando habla el alma" o "Ese culo me suena" donde se percibe reflejos de su alimento literario de joven sobre todo de Alarcón y sus relatos costumbristas, donde se describían los lugares y momentos vividos en su infancia.

La novelista se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada en el año 1987 doctorándose en el año 2003. Se caracterizó durante su niñez por ser una lectora ávida de conocimiento, leyendo todo aquello que caía en sus manos y tal como ella dice muchas veces, “hasta los prospectos de las medicinas”.

Su vocación de médico no le ha limitado en el ejercicio de la escritura, antes bien, la ha motivado a ello siendo autora de algunos artículos de importante relevancia científica publicados en revistas médicas de alto impacto. No obstante, su vena literaria la lleva a escribir de forma regular relatos cortos caracterizados por un humor explosivo en el que detalla experiencias vividas directamente o expresadas por aquellos que bien la conocen y que transcribe de forma amena al espacio vacío de su pantalla de ordenador. Estos relatos han sido publicados en Internet (yoescribo.com) y en otras revistas. Se ha atrevido, inclusive, con el relato erótico.

Actualmente Piedad se dedica al ejercicio de la medicina como Especialista en Endocrinología y Nutrición en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

Ha publicado dos novelas: “Cuando habla el alma” (Editorial Dauro, 2013) y “Ese culo me suena” ( Editorial Liberman, 2015)

De próxima aparición: "Así me convertí en puta" y "Ese culo me suena 2" y el libro de relatos que está compilando para Usted.