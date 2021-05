Las espinacas del señor youtuber

Por Pedro Jorge Solans

(Sobre un hecho real sucedido en el Mercado Norte de la ciudad de Córdoba)

Había dedicado su vida al cultivo de espinacas, pero a los 50 años de edad se empecinó en ser youtuber. Se sentía un rebelde entre dos mundos como presa de una desesperación que no podía reprimir. Era una urgencia que le hervía la sangre cuando el espejo le amenazaba con un fantasma que corría hacia la impotencia.

No quería desprenderse de lo que llevaba en su abultada panza y como un ciego tanteaba lo que se le venía encima. Fanático de los placeres de barrio. Dibujaba figuras en el aire con el humo del cigarrillo mientras esperaba a Olivia en los bares cercanos al Mercado Norte. Se echaba sobre el mostrador, recordaba a sus amigos muertos y contaba anécdotas fantasiosas con tragos de Amargo Obrero.

Una noche de verano después de canjear miradas de latin lover con sus clientas, decidió cerrar su puesto de ventas y se fue a su mesa de costumbre. Unos tragos de vino calentó su garganta. Se relajó, encendió un parisiennes, y le habló al pingüino de cerámica que aún tenía algo del tinto suelto:

-No hubo nada qué hacer amigo. Es tarde y lo confieso sin rencor. Los tonos verdes de una sola espinaca eclipsaron a Jean Dubuffet. El pintor creó su arte con una sola espinaca: ¡Uno, y bruto! Por su parte, Popeye, como vos sabés, comió espinacas hasta reventar. Y sin ir más lejos, cuando traía mis espinacas al Mercado un fantasma con peinado raro y un aro en la nariz se burló de mí. Me gritó: -¡Señor, señor se le cayó! Yo me di vuelta y no vi nada en el suelo. Y el pendejo de mierda me dijo irónicamente: -Se le cayó la vida, don. -Y desapareció riéndose.

Y ahí me di cuenta que nací para repetir historias poco halagüeñas en agrias culturas. Sin embargo, me empeciné en grabar con mi teléfono una siembra de espinacas y lo subí a Youtube.