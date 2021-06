Se inauguró el Bosque de la Poesía en Vaquero, Salta, con la presencia de Aldo Parfeniuk

Esta tarde, a través de la Fundación del Cebil, se inauguró el quinto Bosque de la Poesía en tierras salteñas.

En la localidad de Vaquero y con un acto emocionante se dejó inaugurado otro grito poético en defensa del planeta con la presencia de la artista plástica y fotógrafa Silvia Coggiola y del poeta y ensayista carlospacense Aldo Parfeniuk, cofundador del Movimiento que lidera Leopoldo Teuco Castilla.

Precisamente, Parfeniuk leyó en su presentación un texto de Castilla tras contar la historia e invitar a los presentes a que se sumaran a la iniciativa que ya se extendió por varias provincias y países.

Ahora más que nunca manda el planeta.

"Ante la posibilidad de la extinción de la especie el codicioso, el que no daba ni sombra, el que quiso para sí todos los espacios, se ve acorralado en su propio cuerpo. Y no tiene otro territorio que no sea el miedo.

Y hay quienes al recluirse se dieron cuenta que estuvieron encerrados afuera y escucharon en sí la canción del mundo. Los que al igual que la tierra, sólo se quedaron con lo que dieron. Y es que hay veces que para salir del encierro hay que ir más adentro. "