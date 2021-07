Feljaus. “All the time” por toreriás

Por José Mª Cotarelo Asturias

(Poeta y dramaturgo)

Abrir con "Memory" de Andrew LLoyd Webber un disco de música es como recibir frente a la puerta de toriles un Miura a puerta gayola. Después del espectacular recibimiento, capaz de emocionar al respetable, es más que lógico que puesto en pie, no paren de aplaudir a la valiente, en este caso Aurora Palomar Manzanaro, que eleva su voz desde el cálido aire del ruedo hasta las banderas de la plaza. Esto ocurre cuando uno escucha el CD "All the time" de reciente aparición en el que cuatro músicos de reconocido prestigio se atreven con porte bravío a acometer la faena con casta y poderío, por seguir con términos taurinos. La ardua tarea de interpretar sobre el albero del compacto, además de “Memory”, la composición "A galope" de la que es autor una de las almas del grupo, el maestro guitarrista Juan Carlos Álvarez Banderas, "La lista de Schindler de J. Williams, “Moon River” de Hernry Mancini, “Percusión flamenca” de Paco de Lucía, “Cavatina” de Stanley Myers, “Over the rainbom” de Harold Arlen, “Angelita” de Ángel Barrios, “Je crois entendre encore” de Bizet y del maestro Piazzolla, “Libertango”. Los diestros son en flauta y voz la mencionada y magistral Aurora Palomar, la guitarra de Juan Carlos Álvarez y el virtuosismo en los violines de Félix Mateo Capitán y Santiago Mateo Palomar. De casta y abolengo les viene a todos ellos. Son una cuadrilla para un cartel glorioso y memorable.

Que en tiempos de pandemia hayan decidido dar a conocer este magnífico trabajo es más que meritorio. Una suerte de varas para una faena que ha de merecer, sin duda, el aplauso y el reconocimiento de los amantes de las cosas bien hechas, pues han templado su voz y sus instrumentos en la sapiencia que da el amor a la música y al arte, por la dedicación y el mimo que ponen en cada una de las piezas.

En cada nueva audición uno se va dando cuenta del magisterio, de la emoción que trasciende el sonido notas adentro.

Nos comentan que Alfaus nace de un encuentro, de una iniciativa ligada por razones musicales y de lazos familiares, pero sobre todo por la pasión por la música. De reciente aparición, en el 2019 en la casa de Melilla en Granada, donde se fragua la continuidad del grupo y dando como fruto este primer trabajo, que esperamos y deseamos no sea el último.

Feljaus nos ofrece un variado repertorio, valiente, atrevido, con la reproducción y versión de temas de música andaluza e hispanoamericana, bandas sonoras de película y temas de composición propia.

No hay viaje más hermoso que el que se hace con los sentidos. Feljauis nos brinda con la divisa de los estudios “La leñera” de Peligros (Granada) este pase de pecho desde el inicio hasta el final, desde este pequeño rincón granadino hasta los lejanos horizontes donde la música transmite sensaciones, emociones; los más hondos sentimientos.

Felicitémonos pues por poder asistir a esta suerte suprema que, obviamente y con la venia de la presidencia y del público en general termina con la salida a hombros de sus componentes por la puerta grande.