El foro de lectura del Mempo Giardinelli

Por Mónica Ambort

(Escritora, periodista y docente de la UNC)

Leer suspende el miedo a la muerte. Dijo Noé Jitrik en la conferencia magistral con la que el miércoles 18 de agosto fue inaugurado el 26° Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura, que hasta el viernes 20, se hizo desde El Chaco con el lema ‘Leer abre los ojos’. Organizado por la @Fundación Mempo Giardinelli. Y virtual, como todavía obliga la pandemia.

Más de 1.000 personas lo siguieron desde 15 países. Casi 30 expositoras y expositores en conferencias, paneles, talleres y tertulias de lectura. Elogio de la belleza de leer en silencio. O en voz alta, para contagiar esa alegría a les pibes de las escuelas, objetivo fundamental del Foro. Por eso su público más numeroso son docentes. Emociona calcular, ‘groso modo’, les miles de docentes que durante este último cuarto de siglo asistieron a esas jornadas donde todo es la bondad de la lectura. Y multiplicar, por el número de estudiantes a quienes tantes maestras, maestros, profesores, profesoras, les estarán leyendo en las aulas después de pasar por el Foro del Chaco.

Pegagogía de la lectura. Porque, dijo Giardinelli al inaugurarlo, “un pueblo que no lee no tiene salvación”. Estimular, leyendo en voz alta. Como lo hicieron conmovedores poetas, escritoras y escritores durante las tertulias del Foro. Entre otres, Claudia Piñeiro, con su obra kafkiana del Teatro por la Identidad de las Abuelas. Mariano Quirós, quien contó cuánto beneficio fueron para su escritura (exquisita) años de sucesivos foros; la chaqueña Claudia Masín ahora viviendo en Córdoba, subyugante con ‘La helada’, el poema que unas horas antes @Ana Mariani había publicado en su muro. Desde España, Pepe Abril y su oreja verde, que escucha a les niñes como no pueden hacerlo las orejas de mucha gente madura. La lectura austera y profunda de la entrerriana Selva Almada.

Puro placer, esa música de palabras, como si se fuera niñe. Aun la crudeza de los versos de la española @Bibiana Collado, un grito por las mujeres violentadas. Los poemas en wichi del chaqueño Lecko Zamora, y los textos en mapuche de Liliana Ancalao desde la Patagonia, reivindicación de lenguas que se resisten a desaparecer. Y como lo hace en el aula, −aunque las suyas son clases de Historia, no de Lengua−, @Eduardo Sacheri.

En los momentos de reflexión, nuestra querida Graciela Bialet (asistencia perfecta desde el primer Foro), invitándonos a contar cuántos autores de otros continentes incluye la ‘literatura universal’ que solo menciona autores del continente que nos colonizó. Desde México, Luis María Pescetti, lamentando siempre que el famoso crítico Harold Bloom descalificara a Harry Potter, tan leído por chicas y chicos; el escritor y director académico del Instituto de Estudios Superiores de la Fundación Giardinelli, Francisco Teté Romero, con su llamado a descolonizar el currículum escolar y la formación docente. La enorme poeta feminista Ana Luisa Amaral, desde Portugal, contra el proyecto del odio que sobrevuela los países, recordándonos que “el poder tiembla cuando no puede controlar el arte” y que la poesía es templo, tanto de belleza como de resistencia.

“Estamos tan necesitados de lectura como de pensamiento”, dijo a su turno Alejandro Dolina, entrevistado por el Giardinelli periodista en un cierre de Foro a toda orquesta. Dolina no ha leído a las jóvenas escritoras que florecen en la literatura nacional. Confiesa cuando Mempo le pregunta por ellas. Y dice que salvo por la temática reivindicativa, no podría distinguir lo escrito por un hombre, de lo escrito por una mujer. Pero opina categórico que el movimiento de las mujeres es revolucionario. “Es la única revolución de este tiempo que parece marchar hacia adelante, en un mundo más bien retrógrado”. Serio. Para responder luego a carcajadas, cuando Mempo le pregunta por lo primero que haría si fuera ministro de Educación. “Renunciaría”. Se recompone y apunta: “Ocasión. Lo que la gente necesita es la ocasión para encontrarse con los libros. Difícil promover la lectura si no se promueve el bienestar general”. Y ante una pregunta del público pide que se estimule a les chiques a leer y escribir poesía. “Un mundo sin poesía es un mundo bastante carente”. Recuerda (estuvo ahí), cómo Borges analizaba por qué esa palabra en uno de sus versos, y no otra. Después, otra carcajada: este sábado le toca jugar al fútbol.

Al responder una pregunta de María Alejandra Cortez, un joven Noé Jitrik de 93 años explicó en la conferencia inaugural (una pieza maestra) que leer “no es simplemente un depósito de cultura, algo que se pueda exhibir”. Cuando se lee “se encapsula el tiempo. Uno le gana una batallita a la muerte”. La importancia de la lectura consiste en suspender el temor a la muerte, dijo Jitrik.

Durante estos tres días pletóricos de palabras y reencuentros, la muerte se detuvo. Un oasis, el Foro. Gracias al esfuerzo de una veintena de personas nucleadas por @Mempo Giardinelli y @Natalia Porta López; de donde el título de estas líneas es algo mentiroso (o parcialmente verdadero). Marketinero. Porque es el Foro del Mempo (que parió desde la Fundación creada “de chiripa, de casualidad”, con el dinero de su premio Rómulo Gallegos de 1993). Pero es el Foro de toda esa gente que lo organiza desde hace 26 años. Y de todes quienes lo hemos visto crecer y en algún momento, pasamos por sus actividades; como panelistas, o ahora, de este lado de las pantallas, como gozoses espectadores. Aunque al Mempo le parezca una desmesura, su Foro es, Patrimonio de la Humanidad. De nuestra humanidad.

Publicado por su autora en su red social facebook