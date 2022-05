En la Feria del Libro de Buenos Aires rendirán un homenaje a la cubana Marta Rojas

La última participación de Marta Rojas en vía virtual meses antes de fallecer junto al embajador Prada en Villa Carlos Paz. Córdoba.

El Instituto de Cultura del Chaco en forma conjunta con la ciudad de La Habana, la Asociación Cultural Iberoamericana (Huelva, España), la Embajada de Cuba en la Argentina, y las editoras Contexto (Chaco) y Corprens de Córdoba, rendirá un homenaje a la escritora cubana, Marta Rojas, emblema de la novelística latinoamericana.

La escritora que fue protagonista y testigo de los últimos sesenta años de historia, falleció inesperadamente en octubre del 2021, a pocos días que se lanzara la segunda edición argentina de su novela "Las campanas de Juana la loca" en el marco de la colección Iberletras (Contexto-ACI).

Al homenaje previsto para el viernes 13, a las 19 horas, en el stand del Chaco, 3117, asistirán el embajador de Cuba, Pedro Pablo Prada, el presidente del Instituto del Chaco y escritor Francisco Tete Romero y el autor de "Dónde caerse muerto", el escritor y periodista Pedro Solans.

Precisamente, Pedro Solans, amigo de Marta Rojas y difusor de sus obras hizo una reseña sobre la extensa curricula de la novelista cubana como una maestra de las letras de nuestra América Latina y cuando la acompañó en el 2014 en su visita a Argentina.

" Ese año, 2014, recuerdo que fue entrevistada por Horacio Embón en Radio Nacional. Había llegado a Buenos Aires para presentar en la Feria del Libro de ese año la primera edición de su novela “Las campanas de Juana la loca” publicada por editorial Punto de Encuentro."

Marta Rojas entrevistada por Embón ante un atento Pedro Solans.

Solans destaca que "en uno de los pocos prólogos a un libro que escribiera Alejo Carpentier, Premio Miguel de Cervantes, definió a Marta como: “Ágil y talentosa escritora, de profunda vocación periodística, mirada sagaz, estilo directo y preciso, don de mostrar muchas cosas en pocas palabras”. Así es la escritura de esta autora de libros de testimonio, y novelas de ficción."

Marta Rojas y Pedro Solans en Buenos Aires en el 2014.

El autor de Crímenes en Sangre hizo un breve resumen de la vida profesional de su amiga. "Su trayectoria es extensísima. Nació en Santiago de Cuba y estudió Periodismo en La Habana. Recién graduada fue testigo excepcional de los sucesos del 26 de julio de 1953, el asalto al Moncada por Fidel Castro. Este hecho y el juicio fueron recogidos minuciosamente por la recién graduada en periodismo pero sus reportajes le serían censurados a la revista Bohemia, publicación a la cual los entregó. Inmediatamente después comenzó a trabajar en la Sección en Cuba de esa revista. Aunque se había preparado durante el año de práctica como estudiante para laborar en el noticiero deportivo de la Televisión (Canal 4).

Al triunfo de la Revolución continuaba trabajando en Bohemia e integró poco tiempo después el equipo de periodistas del diario Revolución. Luego ingresó al equipo de Granma desde su creación (1965) Fue jefa de información, de redacción y de la página de cultura. Primera corresponsal de guerra, latinoamericana en Viet Nam del Sur ( 1965-1975). En ese lapso estuvo nueve veces en Viet Nam, sur y norte. Luego dio cobertura a viajes del Presidente Fidel Castro, entre ellos a Chile, otros países latinoamericanos y dentro de Cuba.

Finalmente la periodista cedió paso a la narradora de ficción y tiene publicadas dos novelas y otra en proceso de edición. Publicadas, El columpio de Rey Spencer (Chile, Edit. Cuarto Propio, 1993. Letras Cubanas 1986 y Santa Lujuria, segunda edición en el año 2000. Ambas fueron objeto de estudio en el Congreso de Literatura Afrohispa de la Universidad de Arkansas. En proceso editorial por Letras Cubanas, El harén de Oviedo. De la novela Santa Lujuria ha escrito la investigadora norteamericana Miriam DaCosta Willis” es un texto subversivo e iconoclasta que sirve de contradiscurso a la historia oficial escrita por los fundadores del linaje criollo”. La profesora e investigadora literaria Elba Birmingham-Pogorny de la la Universidad de Arkansas escribió una elogiosa ponencia sobre El columpio de Rey Spencer.

La novela Santa Lujuria está siendo traducido al alemán por la editorial “8” de Zurich. Otras de sus obras son: el libro de testimonio, antológico, El juicio del Moncada, con prólogo de Carpentier (varias ediciones), los dedicados a la guerra de Viet Nam; Tania, la guerrillera inolvidable (coautora, primera edición con Mirtha Rodríguez Calderón, publicada al inglés por Random House, 1970), El que debe vivir, Premio Casa de las Américas 1978; La cueva del Muerto, novela histórica llevada al cine por el director Santiago Alvarez. Además del Premio Nacional de Periodismo “José Martí”, por el conjunto de su obra, en ese género, la escritora posee otros importantes reconocimientos y premios, entre ellos la “Medalla Alejo Carpentier”.

Relatos de Marta Rojas aparecen en las antologías Estatuas de Sal (Edit.Unión) y Cuentistas cubanas de hoy (Edit.Océano, México) y en Daughters of África, Movimiento Evita DeporteSocialgaret Busby, Jonathan Cape, Londres y Phantheon Books, New York (1992) y Afrocuba (Universidad De Puerto Rico, y Center for Cuban Studies, New York) por Jean Stubbs y Pedro Pérez Sarduy). Ha realizado documentales en el equipo de los directores José Maldavsky y Gonzalo Arijón, para la televisión francesa y colaborado en documentales del ICAIC desde la fundación del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. Entre los premios más sobresalientes que se le han otorgado se encuentra el Premio Nacional de Periodismo José Martí, por la obra de la vida."