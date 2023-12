Bájame la lámpara un poco más

Por Ramón Llanes.(Escritor)

Huelva- España.

Ni el diablo que hubiera venido a resoplar las crines hubiera descolgado tanto desenfreno, que los pálpitos ahora corren venas abajo buscando un honrado desagüe -pensarán en toda la sublime expresión emocional de la Argentina libre- para huir de la revolución de estos enfermos que atacan el poder con urnas calientes, desprovistas de sentido. Y muchos pedirán que no será útil aferrarse al compromiso de bajar hacia tan abajo la lámpara, hacia los sótanos predictores de regresos, a esos húmedos sótanos de pobreza de mente, incómodos para subsistir y más para progresar. Qué otra cosa queda que el deseo de subir la lámpara a los techos oscuros de gente imaginada que ha devuelto al mundo el incremento del desorden.

Dirán que primó la deuda pública o la beligerante inflación o dirán que fracasaron los métodos poco prácticos de poderes anteriores pero quienes se juntan con estas sombras no sabrán valorar la pérdida de la noble libertad alcanzada en los últimos lustros ni sabrán cómo proponer opciones de concordias. No dejadles hacer, hacedles callar sus lenguas malsanas, ponedles frenos de disconformidad y empezad a subir un poco más la lámpara de la cordura, la sensatez y el entusiasmo por otras melodías o invocad a Alfonsina cuanto más mejor para que con la música se ahuyenten diablos de pasillo y banderas de nostalgias de codicias indignas. No merecíamos esto, me dijeron los perjudicados a boca llena.