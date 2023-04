Información sobre la muestra "ARDER en lo que ya ardiendo ardía"

El viernes 24 de febrero se inauguró en el Museo del libro y de la lengua la muestra ARDER en lo que ya ardiendo ardía. Territorios de la poesía argentina, una instalación que despliega un recorrido a través de los territorios de la poesía argentina. Cruzando épocas, regiones y entonaciones, mes a mes la puesta desarrolla un crecimiento constante e incorpora voces, armonías y nuevos acordes.

Andi Nachon, curadora de la exposición junto a Juan Fernando García, explica cómo funcionará ARDER en lo que ya ardiendo ardía. Territorios de la poesía argentina desde su inauguración hasta el mes de junio: "Ante el desafío de atestiguar un acercamiento posible a los territorios de la poesía argentina, nos propusimos una selección muy amplia que fuera tomando el espacio del Museo del libro y la lengua mes a mes. Es decir, va a ser una muestra que va a ir creciendo y vamos a ver la poesía sobre distintos soportes: poemas en la pared, poemas en el piso, un espacio de lectura y videos donde algunos poetas leen sus poemas, entre otros. Se trata de distintos acercamientos que permitan que la persona que recorra el Museo tenga un paseo, un devenir, que es un sistema de lecturas, y que salga del lugar con ganas de leer a un poeta que antes no conocía".

Y completa: "La otra dimensión de la exhibición tiene que ver con dar cuenta de la vitalidad de la poesía hoy y de los distintos espacios que se dan alrededor de la escritura y lectura de poesia. Entonces, lo que planteamos son activaciones que van a ser mensuales, va a haber dos eventos por mes, en las cuales convoquemos a distintas personas a hacer una actividad que tenga que ver con la poesía. Y eso va a convivir con ferias de lectores, en algunas casos con performances, lecturas de poesía, etc".

Por su parte, García señala sobre la modalidad de la muestra: "Para nosotros como poetas, lectores de poesía y también como divulgadores de la poesía argentina es un hermoso momento para desplegar esas lecturas y gustos, con la idea de que es un canon muy amplio, casi inabarcable, y por eso tiene este carácter de una exposición que se va a ir completando porque sino sería imposible".

En relación al recorte y la selección realizada de poetas de todo el país, el curador indica: "A partir de la propuesta de María Moreno de hacer una especie de antología de la poesía argentina que arrancara en el siglo XX, con Alfonsina Storni como puntapié, armamos un poco ese mapa y no en el sentido teórico del territorio sino literalmente un mapa que pudiera cubrir de norte a sur y de este a oeste, con voces representativas. Que uno pueda decir quién está de Salta y quién de Tierra del Fuego. Y por supuesto, sabiendo que es una antología, por lo tanto tiene el gusto y el capricho. No es una totalidad, no queremos abarcar todo. Lo que sí nos parece hermoso es que podamos ir todos los meses agregando poemas y actividades que estén en diálogo con esos poemas".

Alfonsina Storni, Emilia Bertole, Baldomero Fernández Moreno, Homero Manzi, Estela Figueroa, Mirta Rosenberg, Jorge L. Escudero, Leónidas Lamborghini, Beatriz Vallejos, Olga Orozco, Niní Bernardello, Néstor Groppa, Hugo Padeletti, Juana Bignozzi, Irene Gruss, Mercedes Roffé, Alberto Szpunberg, María del Carmen Colombo, Roberto Raschella, Edgar Bayley, Susana Szwarc, Roberto Juarroz, Liliana Ponce y Aldo Oliva, entre muchos otros autores, se encuentran presentes en la exposición con sus poemas.

En tanto, también se pueden encontrar manuscritos de Alicia Genovese, Arturo Carrera, Beatriz Vignoli, Gabby de Cicco, Misael Castillo, Osvaldo Bossi, Pola Gómez Codina, Claudia Masin, Paula Jiménez España y Sebastián Sosa Ojeda, entre otros.

Desde que se inauguró la muestra, ya tuvieron lugar dos activaciones. El martes 7 de marzo se llevó a cabo una jornada de lecturas, un taller de fanzines y una feria de editoriales de poesía, en el marco del día de la visibilidad lésbica y anticipándose al 8M. Por su parte, el 31 de marzo se presentó “Memoria que arde. Conmemorando la semana de la memoria”, con lecturas de poemas alusivos al tema y una feria editorial.

ARDER en lo que ya ardiendo ardía. Territorios de la poesía argentina se puede visitar hasta el 30 de junio de lunes a viernes de 14 a 19 hs. en el Museo del libro y de la lengua.